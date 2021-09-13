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Всемирный конгресс татар выражает слова благодарности лицам, внесшим вклад в возрождение деревни Каракуль

Всемирный конгресс татар выражает слова благодарности лицам, внесшим вклад в возрождение деревни Каракуль

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 13.09.2021 0 3

От всего сердца выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, протянувшим руку помощи в беде жителей деревни Каракуль. Напомним, 6 мая в деревне Каракуль Омской области произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 25 строений. За лето в деревне было восстановлено 9 жилых домов.

Спасибо за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание проблемы. За то, что в сложной ситуации для нашей татарской уммы, вы не отвернулись и не оказались безразличными. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. Особые слова благодарности выражаем Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, правительству Омской области в лице Губернатора Александра Буркова, председателю Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Радику Минниханову, председателю татарской культурной автономии города Омск Тамиру Алимбаеву,  всем местным жителям, активистам национальных общин и организаций, соплеменникам из зарубежных стран.

Счастья вам и всех благ. Пусть горе, несчастье, беды обходят нас стороной.

 

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