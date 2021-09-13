В Казани состоялась церемония закрытия XVII Казанского Международного фестиваля мусульманского кино

В КРК «Пирамида» состоялась церемония закрытия XVII Казанского Международного фестиваля мусульманского кино. На мероприятии были объявлены решения жюри во главе с азербайджанским режиссером Эльчином Мусаоглу, выбравшего лауреатов форума.

Главный приз, гран-при за лучший полнометражный игровой фильм, получила картина из Казахстана — «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова. Она также получила награду и за операторскую работу (Александр Плотников).

18 килогерц — это частота звука, которую не слышат взрослые, одноименный фильм — это жесткая драма, изобилующая нецензурной бранью и натуралистичными сценами, которая рассказывает о реалиях, происходивших с подростками в Казахстане в конце 90-х во время наркотического бума в Алматы.

Турецкий фильм «Хранитель брата» Ферита Карахана, повествующий о жизни воспитанников школы-интерната для мальчиков, также был удостоен двух наград – призов КМФК за лучшую режиссуру и мужскую роль (Самет Йылдыз).

Не остался без призов и татарстанский полнометражный фильм «Исэнмесез» Ильдара Ягафарова, премьера которого вызвала настоящий ажиотаж. Картина выиграл на фестивале приз зрительских симпатий и награду от президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» в размере 500 тысяч рублей.

XVII Казанский Международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Татарстана с 5 по 10 сентября. Заявки на участие в нем в этом году подавали кинематографисты из 45 стран.

Отметим, что татарстанский полнометражный фильм «Исэнмесез» Ильдара Ягафарова, премьера которого вызвала настоящий ажиотаж, выиграл на фестивале приз зрительских симпатий, а также награду от президента РТ «За гуманизм в киноискусстве» размером в 500 тыс. рублей.

XVII Казанский Международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице РТ с 5 по 10 сентября, всего в этом году на форум подавали заявки кинематографисты из 45 стран.

mincult.tatarstan.ru