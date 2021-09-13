В татарских деревнях Красноярского края установили Памятные стелы, посвященные участникам ВОВ

10-11 сентября 2021 года в рамках проекта «Память сильнее времени» в таежных «столыпинских» татарских авылах Дементьевка Казачинского и Новый Ислам Пировского районов Красноярского края были открыты Памятные стелы, посвященные участникам Великой Отечественной войны.

Изготовила стелы ОО Татарская РНКА «ЯР» (председатель Совета, член Национального Совета ВКТ Вагиз Исмагилович Файзуллин) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (руководитель Игорь Вячеславович Баринов) и Федеральной национально-культурной автономии татар (председатель Совета, депутат ГД РФ Ильдар Ирекович Гильмутдинов).

В реализации проекта также приняли участие Алексей Борисович Веллер – депутат Государственной думы РФ, Роман Геннадьевич Гольдман – депутат Законодательного Собрания Красноярского края и администрации Казачинского района, Пировского муниципального округа и жители этих населенных пунктов.

Жителям деревень были вручены Благодарственные письма депутата Государственной думы РФ Алексей Борисовича Веллера.

Вагиз Файзуллин