Память писателя Ибрагима Салахова почтили в Кокшетау

11 сентября у дома писателя, Почетного гражданина г.Кокшетау, Заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан, Лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая Ибрагима Низамовича Салахова по инициативе общественного объединения татар и башкир Акмолинской области был проведен митинг, посвященный 110 – летию со Дня его рождения, с участием общественности города и области, Ассамблеи народа Казахстана, Совета ветеранских организаций, а также родных и близких поэта.

В день памяти своими воспоминаниями поделились председатель горсовета ветеранов Шияп Алиев, директор Дворца дружбы и согласия Ермек Нугуманов, председатель Общественного объединения татар и башкир Акмолинской области Рафаил Сулькарнаев.

Всем присутствующим были преподнесены книги писателя и монографии о его судьбе и творчестве. В завершении была прочитана поминальная молитва.

И.Н. Салахов внес большой вклад в развитие татарской литературы и оставил богатое литературное наследие. Еще до появления в печати романа «Колымские рассказы» («Колыма хикәяләре»), в 1965 году издается его роман «Күкчәтау далаларында». В эти же годы он издает свое второе большое произведение — исторический роман-эпопею, состоящий из трех частей «Имәннәр тамыр җәйгәндә».

Произведения И.Салахова интересны своими языковыми стилистическими особенностями. В них очень подробно описывается красота степи, обычаи и традиции казахского народа. Казахские песни и легенды определяют индивидуальный стиль писателя и придают произведению особое звучание. Писатель внес огромный личный вклад в укрепление давних дружеских связей между казахским и татарским народами. Одна из улиц г.Кокшетау названа его именем.

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