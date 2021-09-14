В Казани пройдет театральный фестиваль, посвященный Году родных языков и народного единства

С 15 по 20 сентября в Казани пройдет очередной театральный фестиваль им. Тинчурина, посвященный Году родных языков и народного единства. В этом году в нем примут участие представители 12 театральных площадок: Татарского государственного академического театра им. Камала, Башкирского государственного академического театра драмы им. Гафури, Казанского государственного театра юного зрителя, Татарского государственного театра кукол «Экият», Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Кариева, Набережночелнинского государственного татарского драматического театра им. Гилязова, Нижнекамского государственного татарского драматического театра им. Миннуллина, Буинского государственного драматического театра, театральной площадки MOÑ, творческой мастерской GRANART (Нижний Новгород) и др.

Особенностью X Международного театрального фестиваля современной национальной драматургии им. Тинчурина являются тематические встречи с известными драматургами современности и театральными критиками. В этом году запланированы встречи с председателем союза писателей РТ, лауреатом государственной премии им. Тукая, драматургом Ркаилом Зайдуллой, драматургом Мансуром Гилязовым, номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» Олжасом Жанайдаровым, русским писателем Дмитрием Даниловым, российским журналистом и дважды лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» Шамилем Идиатуллиным и другими.

Модератором тематических встреч станет театральный критик, эксперт российской национальной театральной премии «Золотая маска» Нияз Игламов.

business-gazeta.ru