Василь Шайхразиев встретился с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Русских

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Ульяновской области. В Ульяновске его встретили начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Сергей Паховский и руководитель национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин.
Рабочая поездка Василя Шайхразиева началась со встречи с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских. В 2022 году в Ульяновске пройдет XXII Федеральный Сабантуй. Председатель Национального Совета поблагодарил Алексея Русских за возможность проведения Федерального Сабантуя в области. Также он пожелал успехов на предстоящих выборах.