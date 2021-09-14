Василь Шайхразиев встретился с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Русских

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Ульяновской области. В Ульяновске его встретили начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Сергей Паховский и руководитель национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин.

Рабочая поездка Василя Шайхразиева началась со встречи с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских. В 2022 году в Ульяновске пройдет XXII Федеральный Сабантуй. Председатель Национального Совета поблагодарил Алексея Русских за возможность проведения Федерального Сабантуя в области. Также он пожелал успехов на предстоящих выборах.

Напомним, в Ульяновской области Федеральный Сабантуй прошел в 2006 году в Димитровграде, в 2009 году в Ульяновске, а в 2016 году в селе Кулатка прошел Всероссийский сельский Сабантуй.