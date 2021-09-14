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Василь Шайхразиев встретился с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Русских

Василь Шайхразиев встретился с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Русских

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 14.09.2021 0 5

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Ульяновской области. В Ульяновске его встретили начальник управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Сергей Паховский и руководитель национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин.

Рабочая поездка Василя Шайхразиева началась со встречи с врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских.  В 2022 году в Ульяновске пройдет XXII Федеральный Сабантуй. Председатель Национального Совета поблагодарил Алексея Русских за возможность проведения Федерального Сабантуя в области. Также он пожелал успехов на предстоящих выборах.

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