Известна дата проведения Федерального Сабантуя в Ульяновске

Сегодня, 14 сентября в доме Правительства Ульяновской области прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2022 году XXI Федерального Сабантуя.

Собрание прошло при участии временно исполняющего обязанности Губернатора Ульяновской области Алексея Русских и заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

В рамках встречи обсуждались первоначальные задачи по подготовке национального татарского праздника и их финансовое обеспечение. С докладами выступили заместитель Губернатора Ульяновской области Игорь Эдель, исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова, председатель Совета директоров фонда “Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области” Руслан Гайнетдинов, исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, а также исполняющий обязанности Министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидирова.

С татарстанской стороны в заседании приняли участие заместитель Министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, начальник Комитета по работе с татарскими общественными организациями в РФ Марс Тукаев, помощник заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Дамир Шигабутдинов.

Стала известна точная дата мероприятия. Всероссийский праздник татарской культуры в Ульяновске состоится 18 июня 2022 года. Накануне пройдут конные скачки и красочный концерт мастеров искусств Татарстана.

Илюзя Абульханова