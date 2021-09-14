23-24 сентября Всемирный конгресс татар проводит «Милләт Җыены»

Пресс-релиз мероприятия «Милләт Җыены»

(«Национальное Собрание»)

(23-24 сентября, 2021 год, город Казань)

23-24 сентября 2021 года Всемирный конгресс татар проводит «Милләт Җыены» («Национальное Собрание»). На мероприятие приглашены 500 представителей татарского актива из Республики Татарстан, а также из 81 региона Российской Федерации. К сожалению, в связи с коронавирусными ограничениями в мире, многие представители из стран зарубежья примут участие только в режиме Zoom-конференции.

В рамках двухдневной программы, 23 сентября в ГТРК «Корстон» пройдет заседание Национального Совета ВКТ. Также в этот день в ТГАТ им. Галиасгара Камала состоится интерактивное представление проектов Всемирного конгресса татар, где, в частности, будут представлены такие масштабные мероприятия, как «Татар кызы», «Джалиловские чтения», «Татарча диктант» и Татарская лига КВН “Әйдә ШаяРТ!”. Кроме того, для участников мероприятия предусмотрена и культурная программа. Они посмотрят фильм Ильдара Ягафарова «Исәнмесез?» по сценарию Мансура Гилязова.

24 сентября в ТГАТ им. Галиасгара Камала состоится пленарное заседание Национального Собрания, в работе которого ожидается участие Президента РТ Р.Н. Минниханова.