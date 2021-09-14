В Казани пройдут II Иманкуловские чтения

В 8-й день месяца Сафар (15 сентября), в Казани пройдет региональная научно-практическая конференция имени Мухаммадсадыка Иманкулый (Иманкуловские чтения). Чтения будут посвящены теме «Коранические науки: история и современность”. Мухаммадсадык хазрат Иманкулый – один из самых ярких представителей татарского кадимизма начала ХХ в., видный религиозный деятель, автор известного татарского тафсира «Тәсһил әл-бәйән фи тәфсир әл-Куръән» («Облегчение разъяснения комментирования Корана») (1870-1932).

Организаторами региональной научно-практической конференции выступают Духовное управление мусульман РТ, Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Центр подготовки хафизов Куръана. Модератор чтений – директор Центра подготовки хафизов Куръана имени Усмана ибн Аффана Габдрашит хазрат Фаизов.

В работе научного собрания участников поприветствуют заместитель муфтия Татарстана по образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухаметшин, директор исламских исследований Академии наук РТ Ринат Патеев, внучка Мухаммадсадыка Иманкулый, преподаватель Казанского лицея № 83 Гульчира Зарипова-Иманкулова.

На конференции ожидаются выступления о биографии Мухаммадсадыка хазрата Иманкулый, об особенностях его тафсира “Тасхил аль-баян фи тафсир аль-Куръан”, о татароязычных печатных тафсирах Куръана конца XIX – начала XX века, о современных толкованиях Куръана, осуществленных в последние годы, о перспективах развития школы хафизов в России, об особенностях кыраата, о татарском макаме. В чтениях примут участие специалисты по кораническим наукам, хафизы, известные богословы, студенты и магистры РИИ, КИУ, БИА и др.

Конференция пройдет 15 сентября в 9.00 в Центре подготовки хафизов Куръана по адресу: г. Казань, ул. Цветочная, д. 24.

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