Всероссийский конкурс «Воспитатель года» пополнился новой номинацией

С этого года на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» с учетом проведения Года родных языков и народного единства введена новая номинация — «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения». Об этом на заседании круглого стола «Современные образовательные траектории в преподавании родных языков и литератур в Республике Татарстан» сообщила начальник Управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилия Ахметзянова.

«Наша задача — обеспечение конкурентоспособности детских садов и школ с родным языком обучения», — подчеркнула во время своего выступления Ахметзянова.

Конкурс «Воспитатель года России» проводится с 11 января по 30 декабря. В нем могут принять участие педагогические работники дошкольных образовательных учреждений с любым стажем работы и в любом возрасте. Мероприятие разделено на 12 этапов, в каждом из которых объявляется финалист. По итогам года в декабре будет выбран единственный победитель среди всех вышедших в финал.

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