Встреча с краеведами и учителями в сельской школе с. Шали

13 января с.г., в ходе поездки в Пестречинский район РТ, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар А.А. Бурханов посетил самое большое в Татарстане и историческое село Шали. Он посетил Шалинскую среднюю общеобразовательную школу им. Ф.А. Сафина, ознакомился с учебными классами и экспонатами школьного краеведческого музея. Казанского гостя встретила и экскурсию по школе провела ветеран педагогического труда, директор Шалинской СОШ Минзифа Гильмиевна Хасанова.

В ходе встречи с директором, учителями краеведами обсуждались вопросы подготовки, проведения и участия краеведов с. Шали во Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Мёша и Пестречинском Заказанье в историческом развитии. Уроженец Пестречинской земли Мауля Колый: жизнь, деятельность, наследие и его вклад в духовно-культурную жизнь татарского народа («Вторые Пестречинские научно-краеведческие чтения»), которая пройдет в Пестречинском районе РТ 1 апреля 2022 г. в рамках выполнения Программы сохранения и развития культуры Татарстана в Пестречинском районе в 2022-2024 годах, подготовки к 1100-летию принятия Ислама Волго-Камской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала, 30-летия Всемирного конгресса татар и Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ. Шалинская школа в 2017 году отметила свое 100-летие и является одним из лучших в Татарстане. Здесь работали знаменитые учителя и школу закончили выдающиеся деятели татарского народа, в частности, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России, Гайнутдинов Равиль Исмагилович.

В разные периоды с. Шали и Шалинскую школу посетили выдающиеся личности, среди которых Е.В. Апанаева, Зайтуна Маулютова, Атилла Рассих, Вадут Мифтахов, Марат Мулюков, Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Сара Садыкова, Мухаммад Магдеев, Вакиф Нуруллин, Ринат Мухамадеев, Гульшат Зайнашева, Альфия Авзалова, Ильхам Шакиров, Харис Якупов, Мирза Исмагилович Махмутов, Альберт Гатинович Яхин и др.

А.А. Бурханов высоко оценил музейно-краеведческую деятельность коллектива и директора школы и вручил для библиотеки школы книги по истории татарского народа.

В частности, 9 декабря 2021 года в РДК с. Пестрецы директор школы М.Г. Хасанова участвовала в работе Республиканской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Пестречинский район и бассейн реки Мёша: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, традиции и новации)» и выступила с докладом «Мәүлә Колый иҗатын мәктәп программасында өйрәнү».

А.А. Бурханов