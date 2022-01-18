В Сабинском краеведческом музее состоялось заседание «Клуба краеведов»

17 января в Сабинском краеведческом музее было организовано очередное заседание участников клуба “Краеведы” на тему “Халык хәтере сакчысы” в память Сиразиевой Раисы Бадрутдиновны, первого директора краеведческого музея. В ходе беседы участники узнали более подробно о её жизни и о проделанной работе по изучению истории Сабинского района. Она является личностью, которая много лет своей жизни посвятила изучению и развитию своего края, Раиса Бадрутдиновна участвовала во многих исследованиях лично. Участникам были представлены её труды, которые хранятся в музее, а также была представлена выставка с её личными вещами, фотографиями и биографией.

И.Н. Билалова,

и.о. директора Сабинского краеведческого музея,

краевед-исследователь (пгт. Богатые Сабы, РТ)