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В Сабинском краеведческом музее состоялось заседание «Клуба краеведов»

В Сабинском краеведческом музее состоялось заседание «Клуба краеведов»

в Новости, Слайдер, Форум татарских краеведов, Главные новости, Наука, 18.01.2022 0 5

17 января в Сабинском краеведческом музее было организовано очередное заседание участников клуба “Краеведы” на тему “Халык хәтере сакчысы” в память Сиразиевой Раисы Бадрутдиновны, первого директора краеведческого музея. В ходе беседы участники узнали более подробно о её жизни и о проделанной работе по изучению истории Сабинского района. Она является личностью, которая много лет своей жизни посвятила изучению и развитию своего края, Раиса Бадрутдиновна участвовала во многих исследованиях лично. Участникам были представлены её труды, которые хранятся в музее, а также была представлена выставка с её личными вещами, фотографиями и биографией.

И.Н. Билалова,
и.о. директора Сабинского краеведческого музея,
краевед-исследователь (пгт. Богатые Сабы, РТ)

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