В Пестречинском районе готовятся к Всероссийской конференции, посвященной жизни, творчеству и наследию поэта XVII века Мауля Колыя

Как уже сообщалось, 9 декабря 2021 года в райцентре с. Пестрецы (Татарстан) успешно были проведены «Первые Пестречинские научно-практические чтения» в форме Республиканской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Пестречинский район и бассейн реки Меша: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, традиции и новации)». Она была проведена по девизом «История, родной язык и единство народа – залог благополучия и процветания», в рамках Года единства татарского народа, Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан, Года науки и технологий в РФ, подготовки к 1100-летию принятия Ислама Волго-Камской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала и Всероссийской научно-практической конференции, посвященной жизни, деятельности и наследию Мауля Колыя.

В работе конференции приняли более 120 участников, были заслушаны и обсуждены более 40 докладов и выступлений, принята резолюция.

Участники конференции поддержали идею о проведении в апреле 2022 года Всероссийской научно-практической конференции, посвященной земляку-уроженцу с. Чита Мауля Колыю, увековечиванию его имени, издании его трудов и т.д.

13 января с.г. в Исполкоме Пестречинского муниципального района РТ состоялось Первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской конференции под руководством Главы района И.М. Кашапова, с участием ответственных лиц и представителей структур и районной Администрации и Исполкома. По приглашению руководства Пестречинского района РТ и поручению руководства ВКТ в работе Оргкомитета принял участие начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ А.А. Бурханов.

В ходе заседания были рассмотрены организационные научно-методические и иные вопросы по подготовке и проведению форума. Оргкомитет принял нижеследующие решения.

1. Провести 1 апреля 2022 г. (в пятницу) в Пестречинском районе Всероссийскую научно-практическую, историко-краеведческую конференцию «Человек и природа в бассейне реки Меша и Пестречинском Заказанье в историческом развитии. Уроженец Пестречинской земли Мауля Колый: жизнь, деятельность, наследие и его вклад в духовно-культурную жизнь татарского народа («Вторые Пестречинские научно-краеведческие чтения») с участием около 250 участников-ученых, специалистов, преподавателей, краеведов, учителей, работников культуры и музеев, представителей органов власти местного, районного и республиканского уровня, СМИ, общественных, религиозных, ветеранских, молодежных организаций из районов и городов Татарстана, Казани и других регионов РФ.

2. В ходе подготовки, проведения и подведения итогов конференции издать тематический сборник статей и материалов, монографию по истории и культуре бассейна реки Меша, а также переиздать труды поэта XVII века Мауля Колыя.

3. Были рассмотрены и приняты проекты информационного письма (прилагается), план подготовки, составы Оргкомитета и Рабочей группы, программа и другие документы по подготовке и проведению конференции.

4. Предусмотреть работы по изучению жизни, творчества и наследия, увековечивания памяти выдающегося земляка-уроженца с. Чита, поэта и общественного деятеля XVII в. Мауля Колыя (памятная стела, музей, присвоение имени мечети с. Чита и Набережной (парка) с. Пестрецы и др.).

Проведение вышеназванной конференции, проводимой в рамках выполнения Программы сохранения и развития культуры Татарстана в Пестречинском районе в 2022-2024 годах, подготовки и проведения 1100-летия принятия Ислама Волго-Камской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала, 30-летия Всемирного конгресса татар и Года народного искусства и нематериального культурного наследия в РФ, станет важнейшим событием в общественной жизни не только Пестречинского района Татарстана, но и во всем татарском и тюрко-мусульманском мире.

Оргкомитет приглашает ведущих ученых, специалистов, краеведов и всех желающих, кто может принять участие в подготовке и проведении названной конференции и направить свои заявки и предложения.

Заместитель Председателя Оргкомитета по научно-методической части, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А. Бурханов

Информационное письмо