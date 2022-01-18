Рустем Абязов о Минтимере Шаймиеве: «Горжусь знакомством с этим выдающимся человеком»

«Минтимер Шарипович всегда протягивал руку помощи»

«К этому человеку я испытываю глубочайшее уважение. И не только потому, что Шаймиев – первый Президент Татарстана, выведший республику на лидирующие позиции в России, но и потому (и это в первую очередь!), что он очень мудрый, душевный. И хотя так не принято говорить о руководителе столь высокого ранга, он добрый человек.

Я неоднократно мог в этом убедиться на собственном опыте, поскольку несколько раз пришлось обращаться к нему за содействием и от лица оркестра La Primavera, и по собственным нуждам. И всегда Минтимер Шарипович протягивал руку помощи и решал вопрос наилучшим способом», – сказал Абязов.

«Иногда есть деньги, но нет такого оркестра. Но когда такой оркестр есть, деньги нужно найти!»

«В 1995 году, когда оркестр La Primavera, вот уже шесть лет влачил непонятное бесстатусное существование, когда я безуспешно обивал все пороги, доказывая, что коллектив такого уровня нельзя терять и его обязательно нужно узаконить и развивать, видные деятели татарстанской культуры написали открытое письмо на имя Президента Минтимера Шаймиева с просьбой решить вопрос придания оркестру официального статуса. Это письмо собрало около 450 подписей.

Я не очень рассчитывал, что письмо возымеет действие, и продолжал свои хождения по инстанциям. И, кажется, нашел некоторое понимание в лице мэра Казани Камиля Исхакова.

«Я тогда работал директором Специальной музыкальной школы при консерватории» Фото: la-primavera.org

Тем не менее решение вопроса затягивалось. Вдруг неожиданный звонок от министра культуры Марселя Таишева: через два часа нас ждет у себя Президент. Я тогда работал директором Специальной музыкальной школы при консерватории, и в кабинете в шкафу всегда висел выходной костюм. Значит, не зря я его туда повесил!

Оказалось, что приглашены трое: я, министр и мэр. Минтимер Шарипович начал беседу со мной, приятно удивив осведомленностью о моем творческом пути. Он высоко оценил мои достижения, а затем обратился к чиновникам. Марсель Мазгарович заявил, что оркестр очень хороший, но в бюджете денег нет. И тогда Шаймиев произнес судьбоносную фразу: “Иногда есть деньги, но нет такого оркестра. Но когда такой оркестр есть, деньги нужно найти!”

Тут выступил Камиль Шамильевич, сказав, что он уже принял решение сделать оркестр муниципальным. Минтимер Шарипович хитро улыбнулся и зацементировал решение Исхакова фразой: “Ну что ж, поддержим инициативу мэра”», – поделился воспоминаниями Абязов.

«Минтимер Шарипович никогда не упускал случая подойти и поблагодарить за работу оркестр» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Минтимер Шарипович никогда не упускал случая поблагодарить за работу оркестр»

«В 1997 году мой оркестр был приглашён “украсить” торжественное заседание Госсовета РТ, посвященное 60-летию Шаймиева. Приехала солидная делегация из Москвы во главе с Анатолием Чубайсом. Мы время от времени играли, в другое время слушали поздравительные речи. Безусловно, захотели и сами поздравить Президента. Заранее заготовили красивый букет роз. Моя супруга Зельфира, по совместительству пианистка оркестра, взяв цветы, направилась к Минтимеру Шариповичу. Мгновенно дорогу ей преградили два дюжих молодца, но Шаймиев со смехом пожурил их за то, что не дают пообщаться с красивой женщиной. Поздравление свершилось.

Но самое запоминающееся произошло после окончания мероприятия. Оркестр сидел в заметном отдалении от центра событий. Когда гости начали расходиться, мы что-то начали играть “на посошок”. Вдруг почувствовал, что кто-то стоит за спиной. Оглядываюсь – это Шаймиев! Он не поленился обойти все многочисленные столы, а потом подойти к нам и поблагодарить. Дождался, когда мы закончили играть, и сказал оркестру: “Не знаю, как вы меня, но я вас очень люблю”. После этого мы уже без всякого официоза обнялись и еще раз поздравились.

Надо сказать, Минтимер Шарипович никогда не упускал случая подойти и поблагодарить за работу оркестр, а при виде меня говорил всем окружающим: “Это гордость республики!”», – рассказал руководитель La Primavera.

«Dсегда Минтимер Шарипович протягивал руку помощи» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Тогда я испытал чувства, близкие к тем, которые испытывает человек, вышедший из заточения»

«Через год после этого, в преддверии своего 40-летия я задумался о выпуске сольного компакт-диска, который бы зафиксировал мой исполнительский уровень. Хотелось сделать это по высшему разряду, записав диск в Москве на фирме “Мелодия”, но это удовольствие было не из дешевых.

Я занял у друзей и знакомых 3 тыс. долларов, и мы с Зельфирой поехали в Москву. Всё прошло удачно, через некоторое время получили готовую запись, остались очень довольны и тут… август 1998-го, дефолт! Мой долг превратился в неподъемную сумму, вся радость от сбывшейся мечты была разрушена.

Тогда я решился на отчаянный шаг: написал личное письмо Минтимеру Шариповичу с описанием ситуации. Через некоторое время в квартире раздался звонок от руководителя Аппарата Президента Экзама Губайдуллина. Он пригласил меня к себе, долго расспрашивал, что да как, а потом заявил, что Минтимер Шарипович дал поручение помочь мне. И далее вопрос: “На какой счет перечислить вам деньги?” Наверное, тогда я испытал чувства, близкие к тем, которые испытывает человек, вышедший из заточения.

И еще раз Шаймиев принял личное участие в моей судьбе, когда я женился второй раз и у нас с Юлией родился сын Фархат. Понимая, что молодая семья на этом не остановится, Минтимер Шарипович всячески способствовал выделению мне новой квартиры. И как в воду глядел. Уже через четыре года на свет появилась Лейла, и эта квартира была ох как кстати.

Рассказывать о Шаймиеве мне легко и приятно, поэтому могу это делать очень долго. Напоследок хочу лишь сказать, что горжусь знакомством с этим выдающимся человеком, хочу поздравить Минтимера Шариповича с юбилеем и пожелать ему многая лета!» – выразил поздравления Абязов.

Абязов Рустем Юнусович

В 1986-1996 гг. — директор, художественный руководитель средней специальной музыкальной школы-лицея при Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.

С 1989 г. — художественный руководитель и главный дирижер Казанского государственного камерного оркестра «La Primavera».

Заслуженный деятель искусств РТ и РФ, Народный артист РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Г.Тукая.