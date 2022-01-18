Татары Карши отметили День защитников Родины

14 января 2022 года в г.Карши прошло очередное мероприятие Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области, посвященное государственному празднику Республики Узбекистан – 30-летию Вооруженных сил страны и Дню защитников Родины.

Праздничную акцию «Такие как вы нужны миру» открыла директор центра Фирюза Ихсанова. В её поздравлении прозвучали строки из стихотворения «Дөнья сезнең кебек кешеләргә мохтаҗ!» и татарская песня о представителях сильной половины человечества.

С добрыми пожеланиями к аудитории праздника обратились Зифа и Самад Буриевы, Танзилля и Ринат Хакимовы, Нурия и Азиз Рахимовы, Роза Курбанова, Диана Ихсанова, Нурия Амирова, Альфия Бейнарович, Настя Пучкова и другие.

Много теплых слов также высказали военнослужащие Элмурод Очилов, Элдор Каримов и Умиджон Хакназаров.

Праздничное настроение залу прибавили солистки ансамбля «Кояш» Диёра и Бахора Ибрагимовы, Амина Эгамбердиева, исполнившие танцы народов мира.

Аплодисменты зрителей также заслужили песни «Гармун сайрый», «Бас кызым эпипэ», «Ах, какая женщина» в исполнении Ильдара Рахматуллина.

Много приятных минут доставил в этот вечер и баянист Эдуард Епишин. В его исполнении прозвучали песни «Идёт солдат по городу», «Льётся музыка», «Потому что мы пилоты», марш «Прощание славянки» и «Офицерский марш».

Мероприятие завершилось вручением праздничных подарков, приза «Самый лучший танцор» (капитан ВВС Республики Узбекистан Элмурод Очилов) и массовыми современными танцами.

Ф.Ибрагимова,

г.Карши, Республика Узбекистан