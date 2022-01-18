В Уфе продлили конкурс на создание лучшего проекта памятника Кариму Хакимову

Министерство культуры продлило конкурс на создание лучшего проекта памятника советскому дипломату, уроженцу Республики Башкортостан Кариму Хакимову в городе Уфе.

Место установки памятника – парк имени В.И. Ленина, возле пересечений улиц Советской и Тукаева.

Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты представляются авторами до 4 апреля 2022 года в региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан: г. Уфа, проспект Октября, 148. Телефон: 8 (347) 284-42-47.

С положением можно ознакомиться на сайте региональной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан.

Карим Хакимов – легендарная личность, выдающийся советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, внесший значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской республикой и арабо-персидским миром.