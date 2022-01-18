Талантливый композитор отметил 50-летний юбилей

15 января 2022 года в селе Карьево Ординского округа Пермского края состоялось торжественное мероприятие по случаю 50-летия со дня рождения Ахатова Мориса Мейнихатовича.

Морис Ахатов – директор Карьевского сельского дома культуры со стажем 30 лет, талантливый руководитель, певец, самодеятельный композитор, автор популярных песен о любви, о родном селе на татарском языке на стихотворения местных поэтов. Он музыкант владеющий многими музыкальными инструментами: гармонью, баяном, гитарой, ударными и другими инструментами.

Под его руководством созданы: ансамбль песни и танца «Чулпан», вокально-инструментального ансамбля «Иске авыл». Праздничный концерт открыл ансамбль песни и танца «Чулпан», а концерт завершил инструментально-вокальный ансамбль «Иске авыл».

Главным достоянием Мориса Ахатова является его дружная, творческая, талантливая семья, влюблённая в татарскую музыкальную культуру и искусство. Жена Эльвира Расиховна – руководитель клубных формирований, режиссер-постановщик юбилейного торжества. Дочь Лиа – студентка Казанского института культуры, успешно выступающая на сценах Пермского края и Татарстана.

Праздник сопровождался многочисленными, теплыми поздравлениями родственников, друзей, односельчан, руководителями органов местного самоуправления и государственной власти. Поздравительное письмо Зам. руководителя Аппарата губернатора Пермского края вручил председатель РОО НКА татар Пермского края Фарвазетдинов Х.Х. В адрес юбиляра поступили видео поздравления от известных артистов Республики Татарстан: Зайнап Фархетдиновой, Чулпан Юсуповой, ИлСаф, Закир Шахбана, Джавит Шакирова , Алмаз и Айдар Юнусовых, Абри Хабри и других.

На юбилей Мориса Ахатова пришли коллеги по национальному движению, члены Совета РОО НКА татар Пермского края, которые дружно с любовью поздравили юбиляра.

Перед торжественным вечером члены Совета провели выездное заседание Совета РОО НКА татар Пермского края. Совет подвел итоги 2021 года и определил основные задачи на 2022 год с учетом празднования в текущем году 30-летия ВКТ и 1100 -летия принятия ислама Великим Булгаром.

Юбиляру Морису Ахатову в этот день была вручена высокая награда – медаль Национального совета Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» ( «Татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләр өчен»).