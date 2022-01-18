Театр Камала запускает открытые экскурсии для горожан

20 января 2022 года стартуют открытые бесплатные экскурсии по Татарскому государственному Академическому театру им. Галиасгара Камала. Народная артистка Татарстана Луара Шакирзянова ознакомит посетителей с пространствами большой и малой сцен, закулисной частью, мемориальным кабинетом Галиасгара Камала, исторической выставкой и картинной галереей, проведет их в гримерный, пошивочный и реквизиторский цеха, где можно будет пообщаться с театральными работниками и даже примерить на себя какой-либо сценический образ. Горожане узнают об основных вехах в истории старейшего национального театра и о его планах на будущее, смогут задать вопросы о предстоящем переезде труппы в новое место. Ссылка для регистрации.

В нынешнем здании на ул. Татарстана,1 театр обитает чуть более 30 лет, а до этого в его истории было много переездов. Каждая локация связана с новым этапом развития театра и национальной культуры в целом. В преддверии предстоящих перемен руководство Камаловского считает важным заметить и зафиксировать изменения архитектурного облика города, порассуждать об их влиянии на жизнь казанцев в будущем.

Первая подобная прогулка состоялась 22 декабря 2021 года, в 115-й день рождения татарского театра. Дальнейшие экскурсии планируют проводить 2 раза в месяц до конца 116-го театрального сезона в рамках Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала. Запуск экскурсий состоится совместно с интернет-журналом Enter в рамках дискуссионно-образовательной программы «Городские модераторы».

Напомним: конкурс стартовал 23 июля 2021 года. В ноябре в Казани прошел установочный семинар для участников 8 команд-финалистов, и сейчас они работают над своими проектами в тесном взаимодействии с экспертами. В феврале жюри выберет три лучших проекта и назовет одного победителя, чей замысел нового здания театра Камала и будет реализован.

Инициаторами конкурса являются Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала. Конкурс проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства культуры Республики Татарстан, Исполнительного комитета города Казани и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Оператором выступает Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab». Куратор конкурса — казанская продюсерская компания creeptone media.

Расписание ближайших экскурсий со ссылкой на регистрацию:

20 января 14:00 (на русском языке)

3 февраля 14:00 (на татарском языке)

17 февраля 14:00 (на русском языке)

Длительность экскурсий — 60 минут.

kamalteatr.ru