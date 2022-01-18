Василь Шайхразиев и Талгат хазрат Таджуддин обсудили подготовку к празднованию 1100-летия принятия ислама

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в ходе визита в Башкортостан встретился с председателем Центрального Духовного управления мусульман России, Верховным муфтием России Талгатом хазратом Таджуддином. Они обсудили вопросы по подготовке к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Во встрече также приняли участие постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якубов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и другие.

Василь Шайхразиев сообщил, что с 19 по 21 мая в Казани пройдет Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. В его рамках 21 мая состоится ” Изге Болгар җыены”. По словам председателя Национального Совета, на сегодняшний день в регионах также формируются оргкомитеты по проведению мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама. Талгат хазрат пожелал проведения праздничных мероприятий на высоком уровне.