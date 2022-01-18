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К 1100-летию принятия ислама будет запущен новый сайт

К 1100-летию принятия ислама будет запущен новый сайт

в Новости, Слайдер, Религия, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.01.2022 0 1

Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев во время встречи с муфтием Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалиным в рамках рабочей поездки в Уфу.

В ходе встречи руководители обсудили предстоящие мероприятия, приуроченные к 1100-летней дате принятия ислама Волжской Булгарией. Василь Шайхразиев отметил, что в связи с этим историческим событием на просторах интернета будет запущен сайт 1100ислам.рф.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Башкортостана Аюп Бибарсов, постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якубов, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и другие.

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