К 1100-летию принятия ислама будет запущен новый сайт

Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев во время встречи с муфтием Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалиным в рамках рабочей поездки в Уфу.

В ходе встречи руководители обсудили предстоящие мероприятия, приуроченные к 1100-летней дате принятия ислама Волжской Булгарией. Василь Шайхразиев отметил, что в связи с этим историческим событием на просторах интернета будет запущен сайт 1100ислам.рф.

Во встрече также приняли участие первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Башкортостана Аюп Бибарсов, постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якубов, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и другие.