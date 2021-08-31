Выходные в национальных костюмах: как в Казани прошел фестиваль «Милли кием»

В Казани отметили День города и республики. Во время праздника на территории набережной озера Кабан прошел традиционный костюмированный фестиваль «Милли кием». Гости мероприятия переоделись в национальные костюмы. На площадке были представлены торговые лавки с разнообразными сувенирами, фудкорты с национальными блюдами, а также разыгрывали исторические сюжеты, посвященные Казани и улице Марджани, где проходило само мероприятие.

Наслаждались фестивалем в национальных костюмах

В этом году праздник был посвящен родовым династиям и семейным ценностям. Основные действия на празднике развернулись в рамках иммерсивного спектакля, который описывал исторические события Старо-Татарской слободы. Режиссером спектакля стал актер и режиссер Искандер Нуризянов.

Гости приезжали из разных уголков Татарстана, и не было ни одного человека, который был бы отстранен от происходящего на фестивале. Площадка была разбита по интересам, как для людей преклонного возраста, так и для молодежи. Но несмотря на это, люди всех возрастов активно общались друг с другом.

«Я Каждый год приезжаю на фестиваль. Мне 18 лет наоборот», — смеется 81-летняя Римма Мортазина. В честь праздника она надела свой любимый народный костюм и тоже вышла прогуляться по Кабану.

«Очень нравится этот праздник, приятно, что каждый чтит семейные традиции», — поделилась гостья.

Ильсияр Максинова на празднике не первый раз. По сравнению с прошлыми годами, отмечает она, в этот раз стало больше фотозон, увеличилось и число участников. «Хочется, чтобы эта традиция сохранилась, чтобы наш народ преображался в костюмы и выходил в город, тем самым чтил традиции, несмотря на время», — говорит Ильсияр.

Были и те, кто специально приехал на этот фестиваль насладиться программой, музыкой и местной торговлей.

«Я специально приехала сюда из Тетюш, зная, что тут будет проходить праздник. Очень нравится представленные торговые площадки, хочется все приобрести. Разная ценовая категория, есть где-то и завышенные цены, но каждый может приобрести то, что ему нужно», — поделилась Лейсан Черпинская.

Никакой конкуренции, только дружба

Торговая площадка предлагала не надоевшие уже всем магнитики, а современные продукты, стилизованные под культуру разных национальностей. Здесь можно было найти стильные свитеры и кардиганы с татарским орнаментом и броши с башкирской символикой.

«Мы впервые приехали на такой праздник из Уфы. Очень понравилось, что собрано столько национальных элементов. В нашей республике пока нет мероприятий такого формата. Продажи идут хорошо, в основном покупают броши с символикой», — рассказала Миляуша Абайдуллина, которая продавала товар собственного бренда.

Было заметно, что между продавцами не было никакой конкуренции.

Также на площадке был представлено то, без чего не может обойтись ни один татарстанец, а разнообразные сорта чаям с травами, лавку украшал самовар. Несмотря на солнцепек, гости покупали горячий и душистый травяной чай, национальные сладости, садились у киосков и наслаждались напитком и атмосферой праздника.

Так, продавец чая с личным самоваром рассказал, что приезжает на фестиваль не первый раз. «Продажи идут как нельзя лучше. Это наш самый любимый праздник в году. Мы продаем чай, который делаем по рецептам нашей семьи, то есть такой чай, который любят большинство людей, спрос очень большой», — отметил Ленар Сибгатуллин.

Казанская блогер Лейла Лерон рассказала, что организаторы фестиваля работали эти два дня просто без сна. «Мои друзья, которые живут не в Казани, просто в восторге, пишут мне: „Как получается организовывать такое?“ И Москва делает хороший уровень, но душевности не хватает, а здесь как-будто гуляешь и действительно для тебя сделано, не для того, чтобы выпендриваться, а именно для каждого, кто приходит на этот праздник», — отметила блогерша.

«Многие думают, что эта акция про татарское, на самом деле нет, например, в том году я была в чувашском народном костюме. Ты можешь быть в любой одежде, выбрать свою народность, можно попробовать окунуться в другую национальность. Это приятно, потому что у меня муж русский, и он прям выдохнул на мероприятии», — рассказала Лейла.

Блогер отметила, что на площадке не было ни одной точки с алкогольной продукциейи без крепких напитков удалось создать приятную атмосферу.

По ее словам, площадки были предназначены для всех и никто не испытывал дискомфорт, находясь в культуре разных возрастов, а наоборот погружались в нее.

«Есть разные площадки. Если постарше — такая музыка, если ты помоложе — другая музыка. Все равно все перемешивается. Молодежь там, где взрослые, взрослые — где молодежь. Одна бабушка восхищалась татарским роком. Круто, что ей понравилось», — поделилась Лерон.

Однозначно, все, кто был на фестивале получили множество положительных эмоций. Многие участники хотели бы, чтобы такие праздники проходили не один раз в году, ведь благодаря им получается не только напомнить о семейных ценностях и национальных традициях, но и сплотить все поколения.

Карина Кострулева, Роза Габитова

kazved.ru