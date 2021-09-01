Киноленты, снятые при содействии Полпредства РТ в РФ, покажут на кинофестивале в Казани

Восемь кинолент, снятых по инициативе и содействии Полпредства Татарстана, покажут в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Кинофестиваль пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября 2021 года.

Киноленты вошли в неконкурсную программу «Транзит Москва-Казань».

Презентации фильмов с участием руководства Республики Татарстан ранее успешно прошли в Москве и Казани. Они неоднократно были показаны на федеральных и республиканских телевизионных каналах.

В фильмах показаны разные исторические события и персонажи, у каждой киноленты своя идея, но всех их объединяет одно – они знакомят с выдающимися людьми татарского народа, с их героическими поступками, рассказывают о вкладе каждого из них в нашу общую историю.

Киноленты получили высокие оценки у профессионалов, некоторые из них даже стали лауреатами различных международных кинофестивалей.

Они созданы студией «FDL-production» и кинокомпанией «Вианж Продакшн».

Бесплатные показы фильмов состоятся 8, 9 и 10 сентября в кинотеатре «Мир». Но необходимо заранее на сайте кинотеатра получить электронный билет.

График показов

8 сентября (среда)

13.35 – «Бир и Халев. Меч самурая».

14.30 – «Война непрощенных».

15.35 – «Меч королей. Сейфуль-Мулюков».

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9 сентября (четверг)

14.25 – «Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент».

15.20 – «Незаметные герои неизвестной войны».

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10 сентября (пятница)

12.10 – «Ибрагим Аганин. Война за линией фронта».

13.05 – «Вера».

14.15 – «Близко к сердцу».

СПРАВКА О ФИЛЬМАХ

«Бир и Халев. Меч самурая» (2018). Кинокомпания «Вианж Продакшн»

Фильм посвящен разведчикам-нелегалам – Шамилю Хамзину и Ирине (Бибииран) Алимовой.

Легенда требовала, чтобы они были мужем и женой. Но их брак оказался на удивление крепким и счастливым. Вместе они прожили 37 лет.

Их считали своими в уйгурской общине китайского Тяньцзиня, торговом квартале британского Гонконга и престижном районе японского Токио. Почти 14 лет они держали под неусыпным контролем весь Дальний Восток. Это они сообщили в Москву о том, что США начали снова вооружать Японию и добыли фотографии новых военных баз.

Продолжительность: 40 минут.

«Война непрощенных» (2015). Студия «FDL-production».

События в фильме разворачиваются во время Второй мировой войны. Эта картина – масштабное исследование непростой судьбы участников волжско-татарского легиона вермахта «Идель-Урал», состоявшего из военнопленных татар, башкир, марийцев, чувашей, мордвы и удмуртов.

Около миллиона представителей народов СССР в годы войны оказались в числе «предателей». Фильм – попытка кинодокументалистов разобраться в этом неоднозначном историческом факте. Экспертами в фильме выступили известные российские, немецкие и польские историки, политики, общественные деятели.

Продолжительность: 50 мин.

«Меч королей. Сейфуль-Мулюков» (2016). Кинокомпания «Вианж Продакшн».

Фильм построен на последнем прижизненном интервью советского и российского журналиста-международника и востоковеда-арабиста Фарида Сейфуль-Мулюкова. В нем Фарид Мустафьевич рассказывает о своей жизни, об истории старинного княжеского рода семьи, тесно переплетающейся с историей России.

Ф.М. Сейфуль-Мулюков входил в элиту международной журналистики. Работал в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии и Европы. Встречался с главами государств, видными общественными деятелями: королем Иордании Хусейном, палестинским лидером Ясиром Арафатом, руководителями Афганистана Тараки и Наджибуллой, кубинским вождем Фиделем Кастро.

Продолжительность: 28 мин.

«Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» (2017). Кинокомпания «Вианж Продакшн».

В 1942-1945 годах Исхак Ахмеров возглавлял нелегальную резидентуру в США, получал политическую, научно-техническую и военно-стратегическую информацию.

Особая его заслуга в работе по добыванию сведений по ядерной программе Соединенных Штатов, что позволило СССР приблизить создание собственного ядерного щита.

Имя разведчика рассекретили недавно – через 25 лет после смерти.

Продолжительность: 40 минут.

«Незаметные герои неизвестной войны» (2014). Студия «FDL-production».

Документальная кинолента посвящена малоизвестной странице истории – участию татар в Первой мировой войне, 100-летие со дня начала которой отмечалось в 2014 году.

Картина насыщена большим количеством событий и редких кадров. По следам героев войны съемочная группа побывала в Санкт-Петербурге, Казани, Оренбурге, Калининграде, Литве, Белоруссии, Франции, Германии, открывая для зрителей неизвестные исторические факты. К участию в фильме было привлечено множество научных консультантов из России и Европы.

Продолжительность: 52 мин.

«Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» (2016). Кинокомпания «Вианж Продакшн».

Ибрагим Хатямович Аганин – один из легендарных разведчиков, внедренных в годы войны в нацистские структуры. На его счету несколько сотен разоблаченных кадровых сотрудников ГФП (тайная полевая полиция), агентов и карателей. Ему тогда было чуть больше 20 лет.

После войны неустанные усилия, прилагаемые Ибрагимом Аганином, помогли восстановить доброе имя многих патриотов, несправедливо обвиненных в “измене и сообщничестве” с немецкими властями.

В съемках документального фильма приняли участие историки спецслужб, племянница Ибрагима Аганина.

Продолжительность: 38 мин.

«Вера» (2016). Кинокомпания «Вианж Продакшн».

Это проект о самом сокровенном и глубоком чувстве, которое помогает каждому человеку жить и двигаться дальше.

Героями фильма стали люди, которые вносят большой вклад в различные сферы деятельности нашей страны. Это Минтимер Шарипович Шаймиев – первый Президент Республики Татарстан, Ильяс Дауди – Герой России, участник Афганской войны, Рустем Гильмутдинов – член Русского Географического общества, Ринат Саитгареев – профессор, врач-трансплантолог, на счету которого более 200 пересаженных сердец.

Мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране. Но всех нас объединяет одно – вера во Всевышнего. Это стало главной идеей фильма.

Продолжительность: 56 мин.

«Близко к сердцу» (2016). Студия «FDL-production».

Кинолента посвящена выдающемуся хирургу и ученому Ренату Сулеймановичу Акчурину. Это история о человеке, на счету которого без преувеличения тысячи спасенных жизней по всему миру. Это рассказ о мальчике из узбекского города Андижан, который хотел стать хирургом – и стал.

Простая девушка Оксана Кутнякова, президент страны Борис Ельцин, космонавт Александр Александров – все они равны перед ним и каждый равно благодарен ему.

Продолжительность: 60 мин.

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