tatruen
Главная / Новости / Юрий Куклачев примет участие в детском празднике фонда «Ярдэм»
Юрий Куклачев примет участие в детском празднике фонда «Ярдэм»

Юрий Куклачев примет участие в детском празднике фонда «Ярдэм»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.07.2021 0 7

19 июля в комплексе мечети «Ярдэм» по адресу Серова 4а в честь 8-летия со дня открытия комплекса «Ярдэм» состоится большой праздник.

Главный гость мероприятия – народный артист России, руководитель театра кошек, автор дополнительной образовательной программы «Школа Доброты» Юрия Куклачева.
В ходе праздника пройдут спортивные и детские игры, представления и мастер-классы «Уроки доброты и самопознания» от народного артиста России, руководителя театра кошек Ю.Д. Куклачева.

Генеральным партером детского праздника выступит компания «Альвар». Также в проведении мероприятия примут участие Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, подростковый клуб «Кеды» и детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам».

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.