В Санкт-Петербурге реставрируют Соборную мечеть

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение реставрации крыши Соборной мечети в Петербурге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

“Выдан ордер на размещение временных ограждений, строительных лесов, временных инженерных коммуникаций и материалов для производства работ по реставрации крыши объекта культурного наследия регионального значения Соборная мечеть по адресу: Кронверкский проспект, д. 7. Производство работ разрешено с 1 июля 2021 года по 15 мая 2022 года”, – говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская соборная мечеть построена в 1910-1913 гг. архитектором Николаем Васильевым на средства эмира бухарского Сеид-Абдул-Ахад-хана. Васильев взял за образец гробницу Тамерлана, адаптировав его к условиям петербургской погоды – удлинил купол и скрыл за стенами изломы кровли – традиционная плоская крыша не могла бы выдержать снеговой нагрузки. Растительные орнаменты декора на двух фасадах и минаретах повторяют лучшие образцы бухарских зодчих, хотя полностью выполнены в Петербурге.

Мечеть открыли в дни празднования 300-летия Романовых. В 1940-1956 году здесь располагался склад медикаментов, а затем мечеть вновь передали верующим. Мечеть трехэтажная – на первом молятся мужчины, на втором – женщины, на третьем располагается медресе. В Соборной мечети проводятся групповые и индивидуальные экскурсии.

tass.ru