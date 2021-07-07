В НК “Туган авылым” состоялось открытие творческого пространства (центра) Альфии Афзаловой

В Национальном комплексе «Туган Авылым» в Казани сегодня состоялось открытие творческого пространства (центра) легендарной татарской певицы Альфии Афзаловой. Творческий центр посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Президента Татарстана сопровождали министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, помощник Президента Республики Татарстан Олеся Балтусова, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и др.

В рамках открытия центра экскурсию для руководства республики провела его руководитель, продюсер и дочь великой певицы Зульфия Нигмедзянова (Авзалова). Центр создан совместно с Фондом сохранения и развития творчества певицы Альфии Авзаловой, в целях развития татарской национальной культуры, традиций и обычаев, представляющих интерес как для многонационального населения республики, так и для российских и зарубежных гостей. Разработана концепция центра, выполнены все необходимые работы по реконструкции и оформлению помещения, где сочетается уникальная коллекция артефактов, принадлежащих татарской певице Альфие Авзаловой, фото, аудио- и видеоматериалы.

“Это не просто центр – здесь весь творческий путь и жизнь Альфии Афзаловой. Здесь всегда должны быть ее поклонники, и это наша с вами обязанность”,- отметила министр культуры Ирада Аюпова.

Рустаму Минниханову также презентовали коллекцию исторических костюмов ханской эпохи, народных костюмов Республики Татарстан, коллекции нарядов для проведения мусульманского обряда бракосочетания «никах».

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