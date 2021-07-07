Знакомьтесь с культурно – образовательной площадкой, где сошлись традиционная народная культура и современность, объединившая представителей разных национальностей и стран.
В самый разгар лета с 23-27 июля в Казани пройдет I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».
Это открытый Фестиваль современной культуры и творчества с насыщенной программой : красивый, национальный event с живыми дискуссиями и образовательными лекциями, уникальными мастер- классами, ярмаркой необычных изделий , этно-показами мод ,эффектными перфомансами и особенной атмосферой.
Наши участники: мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства , дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.
В программе фестиваля:
-Образовательные лекции и public – talk. Творческие встречи и презентации. Площадка для общения модного сообщества.
-АРТ пространство. ВЫСТАВКА декоративно-прикладного искусства
-ПОКАЗЫ ДИЗАЙНЕРСКИХ коллекций: мода и искусство перерабатывают коды города, дизайнеры выпускают капсулы и коллаборации
-Торговая площадка «Ярмарка мастеров» и модный маркет с авторскими и дизайнерскими работами
-Уникальные мастер- классы
-Гастрономические ряды .Фудкорт и полезные продукты.
-Концерт New Folk . Световое шоу.
-Фестиваль пройдет на трех ярких площадках Казани: Казанский Кремль, Галерея современного искусства и живописная набережная озера «Кабан».