В Казани пройдет I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код»

Знакомьтесь с культурно – образовательной площадкой, где сошлись традиционная народная культура и современность, объединившая представителей разных национальностей и стран.

В самый разгар лета с 23-27 июля в Казани пройдет I Этно-Fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Это открытый Фестиваль современной культуры и творчества с насыщенной программой : красивый, национальный event с живыми дискуссиями и образовательными лекциями, уникальными мастер- классами, ярмаркой необычных изделий , этно-показами мод ,эффектными перфомансами и особенной атмосферой.

Наши участники: мастера, ремесленники и художники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства , дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии.

В программе фестиваля:

-Образовательные лекции и public – talk. Творческие встречи и презентации. Площадка для общения модного сообщества.

-АРТ пространство. ВЫСТАВКА декоративно-прикладного искусства

-ПОКАЗЫ ДИЗАЙНЕРСКИХ коллекций: мода и искусство перерабатывают коды города, дизайнеры выпускают капсулы и коллаборации

-Торговая площадка «Ярмарка мастеров» и модный маркет с авторскими и дизайнерскими работами

-Уникальные мастер- классы

-Гастрономические ряды .Фудкорт и полезные продукты.

-Концерт New Folk . Световое шоу.

-Фестиваль пройдет на трех ярких площадках Казани: Казанский Кремль, Галерея современного искусства и живописная набережная озера «Кабан».

ГБУ «Таткультресурсцентр»