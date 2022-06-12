Юрий Зайцев вручил родителям погибшего Дамира Шаймарданова Звезду Героя России

Старший лейтенант Вооруженных Сил РФ Дамир Шаймарданов погиб 30 апреля при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Церемония вручения высшей государственной награды страны состоялась сегодня на площади Воинской Славы в Йошкар-Оле.

Временно исполняющий обязанности Главы Марий Эл Юрий Зайцев рассказал, что Дамир Шаймарданов родился в Йошкар-Оле 2 августа 1998 года, успешно окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, с января 2022 года являлся командиром танковой роты.

Врио Главы региона выразил соболезнования родителям погибшего солдата – Эдуарду Радиковичу и Ирине Викторовне, подчеркнув, что о подвиге их сына должна знать вся республика.

«Дамир был достойным офицером, отличным командиром и всегда первым возглавлял колонну, вел своих сослуживцев в бой. И такой бой состоялся 30 апреля за освобождение села Долгенькое Изюмского района Харьковской области. К сожалению, для Дамира он стал последним. Вокруг села в течение двух недель шли тяжелые бои. ВСУ стянули и сконцентрировали там огромное количество личного состава с целью не допустить продвижение наших войск в сторону Славянска. В этом бою Дамир оказался впереди, возглавил колонну. Он погиб как настоящий воин, как русский солдат. Погиб, защищая свое Отечество, свою Родину. Погиб за правое дело, за своих товарищей. Поэтому мы, как жители республики, обязаны чтить его память. Город Йошкар-Ола и Республика Марий Эл никогда его не забудут», – отметил Юрий Зайцев.

Врио Главы Марий Эл поблагодарил родителей Дамира за достойное воспитание сына и вручил им медаль «Золотая звезда» – высший знак отличия в России.

«Дамир Шаймарданов заслуживает его в полной мере. Дамир – герой России», – сказал Юрий Зайцев.

Заместитель командира 144-ой гвардейской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой дивизии по военно-политической работе гвардии полковник Алексей Антуфьев зачитал Указ Президента Российской Федерации о присвоении Дамиру Шаймарданову звания «Герой Российской Федерации».

«Хочу сказать много лестных слов в адрес родителей и самого офицера, как сам участник тех боевых действий. Населенный пункт уже освобожден. Наши войска 20-ой армии продвигаются вперед, осталось 16 километров до города Славянска. Все прекрасно понимаем, что в 2014 году с Изюма направлялись войска ВСУ на Славянск и Краматорск. Оттуда начиналось все это патриотическое движение по освобождению Донбасса и Луганщины. Зачастую нам приходится в этой нелегкой битве терять наших офицеров, прапорщиков, военнослужащих по контракту. Хочу сказать одно: мы победим, победа будет за нами! Спасибо родителям и жителям за это мероприятие. Дамир Шаймарданов – Герой России, герой нашей дивизии, нашего полка 488. Мы дальше дойдем до того момента, где вся эта нацистская символика, вся эта идеология, которая процветает на Украине, будет загнана в угол как в 1945 году и побеждена», – выразил уверенность Алексей Антуфьев.

Отец Дамира Шаймарданова Эдуард Радикович отметил, что герои, которые погибают сегодня за Родину, должны стать примером для современной молодежи.

«Мне бы хотелось, чтобы молодежь запомнила этих героев и воспитывалась на их подвигах. Чтобы их гибель была не напрасной», – сказал Эдуард Радикович.

Церемония завершилась возложением цветов к Вечному Огню и торжественным маршем военнослужащих.

http://old.mari-el.gov.ru/president/Pages/news/2022/20220612-2.aspx