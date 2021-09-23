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Южносахалинцев зовут на Сабантуй

Южносахалинцев зовут на Сабантуй

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.09.2021 0 2

24 и 25 сентября в Южно-Сахалинске в рамках татарского праздника Сабантуй пройдут спортивно-культурные мероприятия. Гостей ждут конные скачки, народные игры, дегустация национальных блюд, концертная программа с участием творческих коллективов, а также борьба куреш — спортсмены сразятся за кубок первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

24 сентября с 17:00 до 18:30 праздник отметят в Дальнем. Там пройдут конные скачки, победители которых получат кубок “Юбилейного сахалинского Сабантуя”.

25 сентября с 12:00 до 17:00 участников ждут в городском парке имени Гагарина. Развлекательная программа пройдет на картодроме, аллее Сакуры, танцплощадке и на поле для мини-футбола стадиона “Космос”.

Площадки организованы с соблюдением нормы по количеству участников и требований профилактики распространения COVID-19.

Организатор мероприятия — национально-культурная автономия татар Сахалинской области.

sakhalin.info

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