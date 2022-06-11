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Южный Урал готовится отметить Сабантуй!

Южный Урал готовится отметить Сабантуй!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Общество, Соотечественники, 11.06.2022 0 6

11 июня – с.Кунашак (берег озера Чебакуль);
с. Аргаяш (площадка около деревни Норкина);
с. Арасланово, Нязепетровский район;

12 июня – г.Нязепетровск (Детский парк);
г.Сатка (стадион “Труд”);
г. Миньяр (стадион “Труд”);

18 июня – г.Еманжелинск (Городской сквер);
г. Магнитогорск (парк у Вечного огня);
г. Верхний Уфалей (стадион “Никельщик”);

25 июня – г.Челябинск (ЦПКиО им.Гагарина);
г. Троицк (площадка Летнего театра);
с. Редутово, Чесменский район;
с. Иткуль (Верхнеуфалейский городской округ);

2 июля – п. Бишкиль, Чебаркульский район;

3 июля – г.Златоуст (п. Красная горка)

9 июля – Областной Сабантуй (место проведения уточняется).

Конгресс татар Челябинской области

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