Южный Урал готовится отметить Сабантуй!

11 июня – с.Кунашак (берег озера Чебакуль);

с. Аргаяш (площадка около деревни Норкина);

с. Арасланово, Нязепетровский район;

12 июня – г.Нязепетровск (Детский парк);

г.Сатка (стадион “Труд”);

г. Миньяр (стадион “Труд”);

18 июня – г.Еманжелинск (Городской сквер);

г. Магнитогорск (парк у Вечного огня);

г. Верхний Уфалей (стадион “Никельщик”);

25 июня – г.Челябинск (ЦПКиО им.Гагарина);

г. Троицк (площадка Летнего театра);

с. Редутово, Чесменский район;

с. Иткуль (Верхнеуфалейский городской округ);

2 июля – п. Бишкиль, Чебаркульский район;

3 июля – г.Златоуст (п. Красная горка)

9 июля – Областной Сабантуй (место проведения уточняется).