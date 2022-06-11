Южный Урал готовится отметить Сабантуй!

11 июня – с.Кунашак (берег озера Чебакуль);
с. Аргаяш (площадка около деревни Норкина);
с. Арасланово, Нязепетровский район;
12 июня – г.Нязепетровск (Детский парк);
г.Сатка (стадион “Труд”);
г. Миньяр (стадион “Труд”);
18 июня – г.Еманжелинск (Городской сквер);
г. Магнитогорск (парк у Вечного огня);
г. Верхний Уфалей (стадион “Никельщик”);
25 июня – г.Челябинск (ЦПКиО им.Гагарина);
г. Троицк (площадка Летнего театра);
с. Редутово, Чесменский район;
с. Иткуль (Верхнеуфалейский городской округ);
2 июля – п. Бишкиль, Чебаркульский район;
3 июля – г.Златоуст (п. Красная горка)
9 июля – Областной Сабантуй (место проведения уточняется).