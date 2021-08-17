За казы – в нижегородский Сафажай

Прошло несколько веков с тех пор, как на территории Нижегородской области возникло большинство татарских сёл. Кто же они такие, нижегородские татары, чем живут? Через соседнюю с Татарстаном Чувашию мы отправляемся в татарское село Сафажай (Красная Горка) Пильнинского района.

И НЕПРЕМЕННО ПОЛУМЕСЯЦ

– Вот фонтан в виде дельфина, – проводит для нас экскурсию по своему сельскому поселению его глава Фярит Каюмов. – А на въезде, со стороны Сергача, стоит стела в окружении клумб в форме полумесяца. Сам лично там кошу траву и поливаю цветы…

Асфальтированные освещаемые улицы, фитнес-залы, хоккейная коробка, футбольное поле, крепкие хозяйства с красивыми домами, везде клумбы, цветники, скульптурные композиции, яркие игровые детские площадки. И лишь здание сельсовета, пожалуй, единственное здание в Сафажае, мало изменившееся за последние годы: поменяли окна на пластиковые, дощатые полы покрыли линолеумом, установили санузел. Чисто и хорошо, считает глава местного самоуправления:

– Нам евроремонты не нужны. Можем работать где угодно. Наше дело ведь не время в офисе просиживать, а людям достойные условия жизни в деревне обеспечить. Иначе стыдно будет. То, что главе не совестно перед односельчанами, подтверждают местные дома. Не дома, а картинки. С резными наличниками, нарядными коваными воротами, все сплошь двухэтажные или даже трёхэтажные. И непременно на заборах, коньках крыш или калитках – полумесяцы. Украшают они и форму всех спортивных команд Сафажая.

Одна из пяти мечетей Сафажая.

ТАТАРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Нижегородские татары – часть единой татарской нации. Этнически они относятся к мишарской группе. Сегодня их порядка 200 тысяч человек по всему миру, из них около 100 тысяч проживают в Москве, 25 тысяч – в Нижнем Новгороде, часть – в Санкт-Петербурге и Казани. Ядро финских татар и украинских татар в Донбассе также составляют выходцы из Нижегородской области.

В настоящий момент на исторической родине в 34 сёлах проживают около 20 тысяч татар-мишарей.

– Сейчас часто можно услышать размышления о том, что утрачена самоидентификация татарской деревни и исчезают национальные традиции, – говорит Зульфия Зарипова, учительница русского языка в местной школе. – Вот не могу с этим согласиться. Там, где это происходит, думаю, дело в отсутствии былого крестьянского духа. Звучит странно и как‑то уж больно несовременно? Согласна. Но без него деревня не живая. Духовность – это главное. Для сафажайцев это образ жизни. А сохранить традиции можно лишь сохраняя язык.

У Зульфии в памяти ещё то время, когда подруги-сокурсницы в Казанском педагогическом университете посмеивались над её мишарским произношением: «Ради всего святого, не говори по-татарски, мы не воспринимаем…»

— Мы ведь цокаем. Но если уж требуется, стараемся себя контролировать и говорить, как вы – через «ч», точнее «щ». Это не проблема. Вообще, у татарстанских татар к нам случается незаслуженно предвзятое отношение. Мы ассоциируемся у вас с каким-то лукавством, хваткостью. А по сути это не так. Да, мы сметливые, но в то же время трудолюбивые и служивые. Сохраняем свою религию. В нашей деревне смешанных браков почти нет. Издавна заключаются чисто татарские браки. Если даже в классе кто-то начинает из детей говорить по-русски, мы просим: «Давайте, детки, не будем забывать язык матери, родной язык. А на уроке русского языка говорите по-русски». Причём и русский язык стараемся прививать ученикам правильный, литературный, а не вот это всё «классно», «круто» и «улётно». Такому языку они и сами в быту быстро обучатся. Вообще, культура языка и традиций в основном идёт из семьи. Учителя сколько угодно могут учить детей, но, если в родительском доме правильно не изъясняются, вряд ли этому удастся обучить лишь на уроках. Для первоклашек – праздник букваря «Алифба», мини-сабантуи, Навруз, «Карга боткасы» («Грачиная каша») – все мероприятия для детей в Сафажае проходят на татарском языке. С удовольствием взрослые и дети читают татарские газеты и журналы. И местные, и татарстанские. Здесь есть своё татарское радио – из Сергача на волне 91,4 FM оно вещает на всю округу.

– Язык – это то, что объединяет нас всех, – убеждена Зульфия. – И тех, кто остаётся на земле, а я считаю, что это сегодня самые выносливые и работящие люди. И тех, кого родители, не желая им такой же деревенской доли, проводили в Москву или другой город. Уход из деревни, так повелось, продолжается до сих пор. Главное, что даже уехавшие сафажайцы никогда не забывают родные края.

ВО ВСЕ ВКУСНЫЕ. ДЕСЕРТЫ, ПЕРЕМЯЧИ, КАЗЫ…

За столом настоящего нижегородского татарина отличить легко. По тому, за чем тянется его рука в первую очередь. Если за кусочком казы, который мы с вами привыкли называть казылыком, то перед вами точно он! Сафажайцы шутят, что даже суп они едят непременно с этой древнейшей татарской едой. Кажется, изобрели его уже в те далёкие времена, когда тюркские племена преодолевали бесконечные расстояния от Жёлтого моря до Дуная. Чтобы казы во время хранения сильно не пересыхало, его держали в зерне. Этот паёк наших предков занимал мало места, им можно было перекусить на ходу или сварить из него суп.

Многие люди не понимают и не принимают такую еду, но татары-мишаре его любят на генетическом уровне. Нижегородские татары создали настоящий тренд из казы, сохранив традиционный рецепт его изготовления. В нём нет искусственных добавок, красителей или усилителей вкуса. Только конина, соль, сахарный песок. Пропорции местные татары в секрете не держат, но повторить необычный вкус казылыка не удаётся никому. Потому и возникла, наверное, неожиданная востребованность в казы среди москвичей. Теперь сафажайцы готовят казы не только для собственных столов.

А вот этот десерт эффектно выглядит в разрезе: шоколадный и жёлтый слой, украшенный сверху аппетитными кусочками ананасов, грецкими орехами и шоколадной крошкой. Всё скреплено между собой натуральным сметанным кремом. Такой торт в магазине точно не купишь. Сопротивляться бесполезно, да и не хочется. Даже после поедания безумно вкусных горячих сочных сафажайских перемячей! Автор торта Ляйля Багаутдинова, слушая наши комплименты, улыбается:

– Да у нас полдеревни таких мастериц! Все прекрасно готовят и пекут. У каждой есть своя фишка, и мы постоянно обмениваемся опытом и рецептами. А этот бисквит испечёт даже самая неопытная хозяйка. Раз‑два и готово…

В общем, гастрономическую «экспансию» национальных блюд сафажайцев на столицу России продолжает не только казы. Каждый четверг отсюда непременно отправляется курьер в Москву. В его машине – пироги, торты, казы. И непременно эчпочмаки, баур‑ сак, чак-чак… И почему я живу не в Москве?

СВОБОДНЫХ МЕСТ И ДОМОВ НЕТ

Немногословность, трудолюбие и вера – этим нижегородские татары славились всегда. Каждое из татарских поселений Нижегородской области, разбросанных по округе в радиусе примерно 20 км, имеет схожую историю, но у каждого – своя особенность. Сафажайцы живут не только работой, но и песнями-плясками, спортом и… театром.

Показывая кресла в зрительном зале местного Дома культуры, Фярит Каюмов рассказывает:

– На концерты и спектакли в допандемийное время сюда приходило столько народу, что в проходах многие стояли. Аншлаг! Наши местные самодеятельные артисты так вживаются в образы, что порой забываешь, что кто‑то из них учитель или твой сосед. А это, между прочим, непросто – выступать перед полным залом хорошо знакомых тебе людей. Да так, чтоб тебе поверили.

Кстати, знаете, откуда эти красивые кресла? Из московского Театра на Таганке. А знаете, как попали сюда? Земляки наши столичные привезли. Бесплатно! Ребята, уезжающие из Сафажая, очень помогают родной деревне. Они делают добрые дела, не выпячиваясь при этом. Все десять детских игровых площадок на наших улицах – дело их рук. Даже на асфальтирование улиц часто скидываются.

Активисты села – молодёжь, работающая здесь и в Москве, – как только приходит весна, проводят традиционную экологическую акцию по сбору мусора, каждое лето – спортивные мероприятия, игры, весёлые старты, зимой – хоккей, а в священный месяц Рамадан у нас принято помогать ближним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации…

Дружно мы работаем и вместе с колхозом СПК имени Кирова, и с нашими фермерами, и с самозанятыми. Но по-прежнему, как и во всех сёлах России, думаю, остаётся проблема создания хорошо оплачиваемых рабочих мест. Иначе зачем бы людям в Москву уезжать? Хотя заброшенных домов и свободных участков в деревне практически нет. Не принято у нас бросать родительские дома. Как говорят русские, «дом без хозяина – сирота».

БУДЬ КАК САФАЖАЙ – БУДЬ В ДВИЖЕНИИ

К слову, в Сафажае сегодня на 2229 человек пять действующих мечетей. И ни в одном из местных частных магазинов не продаётся спиртное. Из развлечений здесь предпочитают занятия спортом.

Волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, борьба… Школьный спортзал, два спортивных зала в Доме культуры, тренажёрка, фитнес-центр, футбольное поле, бильярд, хоккейная коробка… Для проведения спортивных мероприятий опять же не принято ждать выделяемых бюджетных средств, ребята-спонсоры вкладывают собственные средства.

– Мы на деле стараемся доказывать, что жить на селе не хуже, чем в городе, – говорит Ильгиз Измайлов, директор сельского Дома культуры. – Появление доступных площадок для занятий спортом, конечно, здорово. Но одно только это вряд ли дало бы прижиться настоящей увлечённости спортом. Здесь удивительным образом пошло от обратного – от самих сафажайцев. У нас что ни парень – то спортсмен. Заниматься спортом престижно и нескучно. Главное, что дети с удовольствием в это вовлекаются.

Выпускник средней школы в Сафажае Рамиль Беляев сегодня – имам финляндской мусульманской общины, преимущественно включающей в себя татар – выходцев из Краснооктябрьского района Нижегородской области. Недавно в Казани прошла презентация его книги «Татары Финляндии». Один экземпляр автор подарил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

ПОНАРОШКУ О ВАЖНОМ

Дети мирно посапывают в своих кроватках. В Красногорском детском саду – тихий час. Буквально час назад малыши в национальных костюмах участвовали в мастер-классе по татарской кухне. Девочки понарошку «пекли» перемячи и эчпочмаки, а мальчишки понарошку их уплетали за обе щёки. Потом воспитатели рассказали им о том, как совсем недавно в сафажайских домах топили татарскую печь и пекли в ней хлеб, блины и пироги. Как качали новорождённых в колыбелях. Как пряли пряжу, растили гусей и заготавливали травы для татарского чая…

КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ

Сафажай. Слово это имеет тюркские корни. Звучный привлекательный топоним, который сам по себе уже пронизан красотой и спокойствием. Слыша его, почему-то представляешь себе красивое место, где живут благожелательные, работящие, добрые и спокойные люди. Наши соседи по крови. Так и есть…

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