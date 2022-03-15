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Заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы»

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.03.2022 0

21-24 марта в Казани состоится заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы», который проводится в целях выявления, поддержки, поощрения и  распространения передового педагогического опыта лучших учителей татарского языка и литературы.

Участниками являются 20 учителей татарского языка и литературы общеобразовательных организаций Татарстана, набравшие наибольшее количество баллов на зональном этапе, и 12 учителей татарского языка и литературы из 12 субъектов Российской Федерации по итогам заочного этапа конкурса.

Участникам заключительного этапа предстоит провести урок татарского языка или татарской литературы, классный час, мастер-класс, методическую мастерскую. Конкурсантов оценивает компетентное жюри, в состав которого входят представители Министерства образования и науки РТ, Института развития образования РТ, Казанского федерального университета, Академии наук РТ.

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