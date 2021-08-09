Завершена работа по визуализации могилы Гумера Галеева

В 2019 году в рамках реализации социально-значимого проекта «Помним вас…» командой проекта на территории таежного заброшенного кладбища несуществующего поселка Подпорожье (Лесоповал) Казачинского района Красноярского края была найдена могила Гумера Биляловича Галеева.

6 августа 2021 года завершена работа по визуализации могилы Г. Галеева. В этом приняли участие: 84-летняя дочь Г. Галеева – Гузель Гумеровна (г. Москва) и команда проекта (Николай Шушканов, бывший житель п. Подпорожье, Нургали Миникаев – житель с Казачинское и Вагиз Файзуллин – житель г. Красноярска (председатель Совета РТНКА «ЯР»).

Гумер Гали (Гумер Галлеев) видный татарский критик и литературовед, первый главный редактор журнала «Совет эдэбияты» (ныне – «Казан утлары»). В Татарстане, его уже при жизни называли «татарским Белинским». В его трагической судьбе зловещую роль сыграли годы «Большого террора» – (страшные 37-ые годы). Он по информации ЗАГСа Казачинского района, с 1949 по июнь 1954 года он находился во второй своей ссылке в д. Порог Казачинского района. Там он трагически погиб.

Могила получила ограждение, установлены небольшой обелиск и Памятная информационная плита. Фото- и видеорепортаж из таежной глубинки осуществил Владимир Кириллов.

Вагиз Файзуллин