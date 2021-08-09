Казанский школьник вошёл в состав сборной России на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Определён состав сборной, которая представит Россию на V Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Среди них – ученик казанского лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ Ренат Каримов.

Кроме него в сборной – три московских школьника: Дарья Грекова, Алексей Васильев и Иван Пискарев. Руководит сборной заведующая кафедрой информатики в СУНЦ МГУ Елена Андреева.

Соревнование пройдёт с 24 по 28 августа 2021 года в дистанционном формате. Страной-организатором выступает Румыния.

Ренат Каримов – неоднократный победитель и призёр европейских, международных олимпиад и тематических турниров.

В 2019 году на Международном осеннем турнире по информатике «Джон Атанасов» (Болгария) он завоевал бронзовую медаль. Год спустя там же он взял «золото».

В 2020-м стал абсолютным победителем Чемпионата Европы среди юниоров по программированию EJOI (г. Тбилиси). В этом году на Международном турнире по программированию среди юниоров «INFO(1)CUP» (Румыния) – очередная золотая медаль.

И в прошлом, и в этом году Ренат становился призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. В этом году казанский школьник завоевал сразу несколько наград на российских турнирах по информатике – в частности, на Открытой олимпиаде университета Иннополис и Московской олимпиаде.

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