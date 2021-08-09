Обладателями грантов конкурса «Үз телем» стали авторы 5 проектов

В Казани подвели итоги конкурса «Үз телем», посвященного изучению татарского языка и развитию татарской культуры. Общий призовой фонд составил 1 миллион рублей – обладателями грантов стали авторы 5 проектов, сообщил сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме города начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Среди проектов-победителей – IT-проект по переводу слов, настольная книга юного натуралиста «Яшел китап», энциклопедия для малышей «Ник? Нигэ? Ник алай?», комиксы на татарском и онлайн-клуб татарского языка «СкайТат». Всего на конкурс поступило 146 работ, 26 из них прошли в очный этап, рассказал А. Абзалов.

В августе также подведут итоги конкурса рассказов о городе «Саумы, Казан», посвященного популяризации изучения татарского языка. Прием заявок завершился 31 июля. «Всего жюри представлены 121 работа, 51 из которых на татарском и 70 работ на русском языках. География участников конкурса не ограничилась Казанью, заявки также поступили из Турции, Крыма, Австралии, Москвы и Санкт-Петербурга», – отметил начальник Управления культуры Казани. Все работы жюри изучит до 25 августа, итоги подведут 30 августа. Лучшие из рассказов будут опубликованы в специальной книге.

Камиля Губайдуллина

kzn.ru