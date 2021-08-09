Школьники из Татарстана снова заняли призовые места

Казанская школьница стала абсолютным победителем XXVIII Международной олимпиады школьников «Туймаада».

Лучшей в области математики стала учащаяся 10 класса IT-лицея Регина Сабирьянова. Помимо нее в составе российской команды выступили 10 школьников из пяти образовательных организаций Казани и Набережных Челнов, сообщает Управление образования Казани.

Один из ведущих интеллектуальных конкурсов страны проходил с 26 июля по 3 августа в дистанционном формате с участием более 200 школьников из Индонезии, Болгарии, Казахстана, Румынии, Сингапура и России. Ребята состязались в знании точных наук – математики, информатики и физики. В течение двух дней по 5 часов они решали оригинальные задачи, условия которых были подготовлены жюри на русском и английском языках.

В результате абсолютным победителем олимпиады по математике стала Регина Сабирьянова. Дипломом I степени награждены учащийся 9 класса лицея-интерната №2 Московского района Казани Андрей Евстафьев и девятиклассник лицея Н. И. Лобачевского Раиль Ягафаров, который получил также специальный приз «За красивое решение задачи по комбинаторике».

Дипломом II степени олимпиады отмечен учащийся 9 класса специализированного олимпиадно-научного центра «СОлНЦе» Вахитовского района Казани Тимур Гизатуллин и учащаяся 8 класса гимназии №26 Набережных Челнов Яна Магизова.

Диплом III степени вручили девятикласснику лицея имени Н. И. Лобачевского Асгату Хуснуллину и учащемуся 8 класса IT-лицея Арсению Устинову. По итогам олимпиады по информатике дипломом III степени награжден учащийся 10 класса IT-лицея Егор Шевченко.

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