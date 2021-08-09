Татарские художники Санкт-Петербурга приняли участие в пленэре в усадьбе “Богословка”

Состоялся однодневный ознакомительный пленэр группы художников Санкт Петербурга в усадьбу “Богословка”, при поддержке Санкт Петербургского Дома Национальностей и Комитета по культуре Санкт-Петербурга под общим названием “Этно-палитра”.

В пленэре приняли участие татарские художники Санкт-Петербурга, которые планируют выставить свои работы на выставке, посвящённой Дню Республики Татарстан.

Усадьба “Богословка” – этнографический парк деревянного зодчества Северо-Запада России, главным его украшением является храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, прообраз храма Преображения Господня, что находится в Кижах. Это воссозданная копия Покровской церкви постройки 1708 года, находившейся до 1963 года в Вытегорском погосте в Анхимове.

На территории Усадьбы представлены реконструкции старинных построек, отражающие традиционный быт и культуру северной части России.

Реконструкции, выполненные по подлинным чертежам и обмерам именитых архитекторов и реставраторов, создают достоверную картину русского погоста 17-19 веков.

В Усадьбе Богословка реализуются программы по поддержке народных ремесел и популяризации фольклора. Проводимые фестивали, праздники, мастер классы и прочие мероприятия организуются под руководством профессионалов.

tatspb.tatarstan.ru