ВИДЕО: Как относятся друг к другу татары и чеченцы? Что связывает Казань и Грозный?

Как относятся друг к другу татары и чеченцы? Что связывает Казань и Грозный? И какие экономические отношения сложились между двумя регионами? Об этом и многом другом в очередном выпуске авторской программы «Tatarstan Today. Открытый миру с Диной Газалиевой». Телеведущая отправилась в гости к Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, чтобы из первых уст получить ответы на все интересующие ее вопросы! Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева – Заместитель Генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга “ТНВ”, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, член Союза журналистов России.

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