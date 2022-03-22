Завершился областной конкурс «Татар кызы 2022» в Новосибирской области

Завершился Областной конкурс «Татар кызы 2022» победой девушки из Кыштовского района Новосибирской области.

Участницы готовили на суд жюри и зрителей 5 этапов: кулинарный, краеведческий «Минем туган ягым», творческий, исследовательский «Әбием серле сандыгы» и дефиле в национальном костюме.

В перерывах между этапами шли театрализованные шуточные зарисовки от татарских бабушек, ведущими проводился интерактив с залом, где необходимо было продолжить татарскую поговорку, а также звучали татарские песни.

По атмосфере, стоявшей в зале – было понятно, что зрители очень ждали этого праздника и с удовольствием аплодировали, участвовали в интерактиве, а также танцевали под татарские мелодии.

У жюри был непростой выбор, но выставив оценки за все конкурсы – выбор был очевиден. Победительницей стала – Мухаметьярова Анжела из д. Усманка Кыштовского района. Со школьных лет девушка ведет активный образ жизни: участвует в интеллектуальных конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях, где занимает призовые места.

Новосибирские татары