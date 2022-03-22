В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс по покрою и пошиву татарского платья

19 марта в Санкт-Петербурге в музее татарской культуры им. Рустама Хучашева состоялся мастер-класс по покрою и пошиву татарского платья.

Организовала мастер-класс редактор Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Линара Николашкина при поддержке представителя молодежного крыла татарского культурного общества «Файда» Янифы Федосовой. Обе девушки также занимаются в ансамбле «Файда» при музее в Доме Дружбы, активно интересуются татарской культурой и продвигают ее в городе.

Узнав, что есть возможность устроить мастер-класс, не теряя времени, организовали его в музее татарской культуры.

Татьяна рассказала о разных видах платьев, в чем их отличие, особенности кроя. Для традиционного платья характерен свободный крой, натуральные ткани. В течение четырёх часов участницы мастер-класса снимали мерки, строили индивидуальные выкройки, вручную сшивали детали платья.

Как оказалось, одним из заданий было сшить татарское платье и украсить его в стиле «печворк». Роза Хасановна Чеснокова и Фарида Равильевна Гренда также с удовольствием приняли участие в мастер-классе. После мастер-класса устроили импровизированную фотосессию в татарских платьях.

Мероприятие прошло тепло и душевно с традиционным татарским чаепитием.

Благодарим Дом Дружбы Ленинградской области, заместителя председателя татарского общества «Файда» Ильнура Гарифуллина за помощь в организации мастер-класса.

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