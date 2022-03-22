Нурджихан Симаева собрала поклонников татарской песни на концерте в ТКЦ

Концерт лауреата международных конкурсов Нурджихан Симаевой состоялся 20 марта в Татарском культурном центре г. Москва. Он стал настоящим праздником песни, который помогли организовать артисты разных коллективов ТКЦ и приглашенные гости.

Перед началом концерта творческие успехи Нурджихан Симаевой отметили глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и художественный руководитель ТКЦ заслуженный артист РФ Ильдар Шигапов.

В этот вечер своими талантами поделилась со зрителями не только Нурджихан Симаева, но и ансамбль «Медина» под управлением заслуженной артистки РФ и народной артистки РТ Наили Фатеховой, профессиональные танцоры – преподаватели школы танго Александр Гиргоревский и Анастасия Локтева, хореографический коллектив «Ритм души», заслуженный работник культуры РТ Наиля Дусметова, артисты ансамбля «Асылъяр» (Савия Абдуллина, Миляуша Шарафетдинова), солистки младшей группы (Виктория Рябова, Амалия Валиуллина и Арина Гисматуллина), артисты ТКЦ Раиса Кабирова,Ильмира Галимова, Расул Султанбеков, Зяйнаб Сулейман, баянист Ильдар Фатхуллин, Адиля Янгуразова, Лилия Аминова, Зиннур Аляутдинов, анцевальный ансамбль «Ясмин» (Мунзия Фассахова и Лилия Кострова).

На баяне аккомпанировал виртуоз Рушан Люкманов.