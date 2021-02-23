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Житель села Ревда Сайретдин Айнутдинович Сирачев отметил 100-летие сегодня

Житель села Ревда Сайретдин Айнутдинович Сирачев отметил 100-летие сегодня

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 23.02.2021 0 6

Со 100-летием Сайретдина Сирачева поздравил телеграммой президент России, ее юбиляру торжественно зачитал и передал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

Поздравление президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Ветерану вручила Мунира Хуснутдинова, председатель попечительского совета БФ «Баракат-Благо».

От имени Рината Насырова, представителя Всемирного конгресса татар по Тюменской области Сайретдину Айнутдиновичу вручили медаль «За заслуги перед татарским народом». Фарид Курманов, лидер молодежной организации «Яшь буэн», передал награду ветерану в присутствии почетных гостей, односельчан и большой семьи.

Сайретдина Айнутдиновича в честь столетия и за достойный труд поблагодарила Тюменская областная Дума. От имени депутата Фуата Сайфетдинова ему вручили благодарственное письмо.

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