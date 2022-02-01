Протокол IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

№ Фамилия, имя Страна, регион Муниципальное образовние Номинация Возрастная категория Место

1 Ахметова Сылу Республика Татарстан Атнинский район «М.Джалиль на татарском» 3-6 лет 1

2 Ибрагимова Иделия Пермский край с.Барда «М.Джалиль на татарском» 3-6 лет 2

3 Гарипова Камила Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на татарском» 3-6 лет 3

4 Аюпова Зиля Республика Татарстан Актанышский район «М.Джалиль на татарском» 3-6 лет 3

5 Шамсутдинов Азамат Республика Татарстан Зеленодольский район «М.Джалиль на татарском» 7-10 лет 1

6 Садриева Язгуль Республика Татарстан Актанышский район «М.Джалиль на татарском» 7-10 лет 2

7 Хасанов Абдулла Республика Татарстан г.Москва «М.Джалиль на татарском» 7-10 лет 3

8 Каримова Альфия Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на татарском» 11-15 лет 1

9 Ганиева Камиля Республика Татарстан Актанышский МР «М.Джалиль на татарском» 11-15 лет 2

10 Нуреева Хания Нижегородская область с.Б.Рыбушкино «М.Джалиль на татарском» 11-15 лет 3

11 Шамс Айрат Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на татарском» 16-18 лет 1

12 Нурмухаметова Алсу ХМАО – Югра город Югорск «М.Джалиль на татарском» 16-18 лет 2

13 Шарафутдинова Зульфия Кыргызстан г.Бишкек «М.Джалиль на татарском» 16-18 лет 2

14 Фаттахова Илзира Республика Татарстан Тюлячинский район «М.Джалиль на татарском» 16-18 лет 3

15 Хайбуллина Динара Республика Татарстан Апастовский р-н «М.Джалиль на татарском» 16-18 лет 3

16 Галимбикова Ильзира Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на татарском» 19-30 лет 1

17 Исламова Алия Республика Татарстан Актанышский МР «М.Джалиль на татарском» 19-30 лет 2

18 Таныгина Эльвира Томская область Г.Томск «М.Джалиль на татарском» 19-30 лет 3

19 Шакирзянова Гульназ Республика Татарстан г.Азнакаево «М.Джалиль на татарском» 19-30 лет 3

20 Ихсанов Рузиль Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на татарском» 31 и выше 1

21 Алсу Хазипова Республика Татарстан с.Новый Мелькен «М.Джалиль на татарском» 31 и выше 2

22 Гайнуллин Инсаф Республика Татарстан г.Чистополь «М.Джалиль на татарском» 31 и выше 3

23 Насибуллина Ауфа Республика Башкортостан г. Октябрьский «М.Джалиль на татарском» 31 и выше 3

24 Халиуллина Самина Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на русском» 3-6 лет 1

25 Габдулхакова Раяна Пермский край с.Барда «М.Джалиль на русском» 3-6 лет 2

26 Хаджаева Мадина Республика Татарстан г. Нижнекамск «М.Джалиль на русском» 3-6 лет 3

27 Скрипник Арина Республика Татарстан г. Нижнекамск «М.Джалиль на русском» 7-10 лет 1

28 Гараев Амир Республика Татарстан г.Набережные Челны «М.Джалиль на русском» 7-10 лет 2

29 Лю Наталья Республика Бурятия Улус Тэгда «М.Джалиль на русском» 7-10 лет 3

30 Юркова Таисия Челябинская область Кизильский р-он, п.Сыртинский «М.Джалиль на русском» 7-10 лет 3

31 Фатыхов Амир Республика Татарстан г.Казань «М.Джалиль на русском» 11-15 лет 1

32 Асадуллин Тимур Республика Татарстан г.Бавлы «М.Джалиль на русском» 11-15 лет 2

33 Андреева Анастасия Республика Татарстан г.Буинск «М.Джалиль на русском» 11-15 лет 3

34 Субханова Вилена Оренбургская область Саракташский район «М.Джалиль на русском» 11-15 лет 3

35 Ситникова Раиля Республика Татарстан г.Заинск «М.Джалиль на русском» 16-18 лет 1

36 Игнатьева Полина Республика Татарстан Муслюмовский район, село Михайловка «М.Джалиль на русском» 16-18 лет 2

37 Хайбуллина Ильнара Республика Татарстан п.жд.ст Каратун «М.Джалиль на русском» 16-18 лет 3

38 Катеренчук Габриелла г.Санкт-Петербург «М.Джалиль на русском» 16-18 лет 3

39 Кучумова Надежда Республика Татарстан Кайбицкий район, с.Арсланово «М.Джалиль на русском» 31 и выше 1

40 Ваганова Людмила Республика Татарстан г.Набережные Челны «М.Джалиль на русском» 31 и выше 2

41 Рахимов Ренат Пермский край Уинский район.с.Нижний Сып «М.Джалиль на русском» 31 и выше 3

42 Фатыхова Сюмбель Республика Татарстан г.Казань «Джалиловцы» 9-13 лет 1

43 Игошин Ян Республика Татарстан г.Казань «Джалиловцы» 9-13 лет 2

44 Рахимуллин Данияр Республика Татарстан г.Казань «Джалиловцы» 9-13 лет 3

45 Марданова Гузель Республика Татарстан г.Казань «Джалиловцы» 14-17 лет 1

46 Мухаметзянова Эвелина Республика Татарстан Черемшанский район «Джалиловцы» 14-17 лет 2

47 Фахрутдинова Залия Республика Татарстан г.Кукмор «Джалиловцы» 14-17 лет 3

48 Шангараев Йосыф Республика Татарстан г.Казань «Джалиловцы» 18-25 лет 1

49 Исмагилов Илфат Республика Татарстан Буинский район «Джалиловцы» 18-25 лет 2

50 Ахмадуллина Регина Республика Татарстан Кайбицкий рафон, с. Большое Подберезье «Джалиловцы» 18-25 лет 3

51 Мансурова Илюса Пермский край Бардымский район, д.Куземьяр «Джалиловцы» от 26 и выше 1

52 Шагараева Алина Республика Татарстан г.Казань «Джалиловцы» от 26 и выше 2

53 Хусаинова Файруза Республика Татарстан г.Азнакаево «Джалиловцы» от 26 и выше 3

54 Валиахметова Сюмбеля Республика Татарстан г.Казань “Профессиональные исполнители” от 18 лет 1

55 Саляхиев Раиль Республика Татарстан Арский район,село Новый Кишит “Профессиональные исполнители” от 18 лет 2

56 Хазов Святослав Челябинская область Челябинская область, г.Челябинск “Профессиональные исполнители” от 31 и выше 3

57 Ахмадишина Алина Республика Татарстан г.Азнакаево «Писатели-фронтовики на русском языке» 3-6 лет 1

58 Матвеев Архип Республика Татарстан г.Казань «Писатели-фронтовики на русском языке» 3-6 лет 2

59 Сагиров Азамат Республика Татарстан г.Казань «Писатели-фронтовики на русском языке» 3-6 лет 3

60 Ежова Виктория Республика Татарстан Альметьевский район «Писатели-фронтовики на русском языке» 7-10 лет 1

61 Зотов Семен Челябинская область Челябинская область, Варненский район «Писатели-фронтовики на русском языке» 7-10 лет 2

62 Исламова Искрина Челябинская область г.Челябинск «Писатели-фронтовики на русском языке» 7-10 лет 3

63 Костенко Илья Челябинская область Челябинская область, г.Аша «Писатели-фронтовики на русском языке» 11-15 лет 1

64 Шаемова Ильсия Республика Татарстан Актанышский район «Писатели-фронтовики на русском языке» 11-15 лет 2

65 Кунаккузина Марьяна Республика Башкортостан г.Октябрьский «Писатели-фронтовики на русском языке» 11-15 лет 3

66 Козлова Альбина Самарская область Камышлинский район с. Камышла «Писатели-фронтовики на русском языке» 16-18 лет 2

67 Нуртдинова Лениза Республика Татарстан г.Казань «Писатели-фронтовики на русском языке» 16-18 лет 3

68 Гаянова Азалия Республика Татарстан Актанышский район «Писатели-фронтовики на татарском языке» 3-6 лет 1

69 Гилязетдинова Замира Республика Татарстан Ютазинский район «Писатели-фронтовики на татарском языке» 3-6 лет 2

70 Загертдинов Алмаз Республика Татарстан Актанышский район «Писатели-фронтовики на татарском языке» 3-6 лет 3

71 Сабирова Айзирәк Республика Татарстан Актанышский район «Писатели-фронтовики на татарском языке» 7-10 лет 1

72 Кадыров Нариман Республика Татарстан г.Азнакаево «Писатели-фронтовики на татарском языке» 7-10 лет 2

73 Камилова Ильвина Республика Татарстан г.Казань «Писатели-фронтовики на татарском языке» 7-10 лет 3

74 Валиева Камила Республика Татарстан пгт.Апастово «Писатели-фронтовики на татарском языке» 11-15 лет 1

75 Мингазов Нияз Самарская область Камышлинский район с. Камышла «Писатели-фронтовики на татарском языке» 11-15 лет 2

76 Тляшев Арсен Пермский край с.Барда «Писатели-фронтовики на татарском языке» 11-15 лет 3

77 Зиязетдинова Рената Республика Татарстан г.Азнакаево «Писатели-фронтовики на татарском языке» 11-15 лет 3

78 Галаветдинова Гульфия Республика Татарстан Арский район с.Апазово «Писатели-фронтовики на татарском языке» 16-18 лет 1

79 Галиев Алмаз Самарская область С. Камышла Камышлинского района Самарской области «Писатели-фронтовики на татарском языке» 16-18 лет 2

80 Замалтдинова Гельназ Республика Татарстан Дрожжановский район, с.Новые Какерли «Писатели-фронтовики на татарском языке» 19-30 лет 2

81 Гараева Зухра Республика Татарстан г.Казань «Писатели-фронтовики на татарском языке» 19-30 лет 3

82 Афонова Ольга Республика Татарстан г. Нижнекамск «Писатели-фронтовики на татарском языке» 31 и выше 2

83 Хасаншина З.З. Республика Татарстан г. Нижнекамск «Писатели-фронтовики на татарском языке» 31 и выше 3

84 Сентемова В., Кулакова В.3., Галимова А., Гайнутдинова А., Губаева М., Идиятова А., Миннигалиева А., Муллахметова М. Республика Татарстан г.Казань «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 3-6 лет 1

85 Гиниятова Айлин, Ким Валерия Республика Татарстан г.Казань «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 3-6 лет 2

86 Пимнова Элина, Пимнова Алиса, Тетерина Есения Республика Татарстан Тукаевский район, поселок Круглое Поле «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 3-6 лет 3

87 Непомнящева Елизавета, Логинова Вероника, Хасанов Артур Челябинская область г.Аша «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 7-10 лет 1

88 Салихова Самира Республика Чувашия Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке 7-10 лет 2

89 Волков Линаз, Новиков Кирилл, Новиков Трофим, Черкесов Данил, Гизатов Алмаз, Чунин Захар Республика Татарстан Алексеевский район «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 11-15 лет 1

90 Хисматуллин Тимур, Евсеева Ксения, Семенов Ярослав, Храмова Азалия, Родионов Игорь Республика Татарстан Тетюшский район г.Тетюши «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 11-15 лет 2

91 ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ» Республика Татарстан г.Казань «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 11-15 лет 3

92 Федоринины Стефания и Ульяна г.Москва «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 16-18 лет 1

93 Сафиуллина Валерия, Ловчиков Ростислав Челябинская область Варненский район «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 16-18 лет 2

94 «Казанская школа-интернат № 4 для детей с ОВЗ” Республика Татарстан г.Казань «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» 16-18 лет 3

95 Давлятшин А., Саттаров К., Сахбиева С., Хабибрахманова М., Шакирова Р., Низамова А. Республика Татарстан г.Казань «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 3-6 лет 1

96 Гималова Айсылу, Афлетунова Нафиса Республика Татарстан Буинский район «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 3-6 лет 2

97 Нуруллина Ралина, Гумерова Амира Республика Татарстан г.Набережные Челны «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 3-6 лет 3

98 Галиева Язгуль, Загриев Фагим Республика Татарстан г.Мензелинск «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 7-10 лет 1

99 Творческий коллектив ЧОУ «Татнефть-школа» Республика Татарстан Альметьевский район «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 7-10 лет 2

100 Ученики 1-4 кл Республика Татарстан Актанышский район «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 7-10 лет 3

101 Зарипов Г. Н. Зарипов С. Г. Гатауллин И. И. Галиуллин И.И. Республика Татарстан Лаишевский район «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 11-15 лет 1

102 Хузин Арифджамаль, Хузин Ахмедкамаль г.Москва «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 11-15 лет 2

103 Сам. Театр «Чулпан» Удмуртская Республика г.Ижевск «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 11-15 лет 2

104 Шарипова Аделина, Зяббарова Эндже, Глухова Ландыш, Ганиев Риналь Республика Татарстан г.Набережные Челны «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 11-15 лет 3

105 Зиннауллин Альфир, Камиль, Бакиров Карим Республика Татарстан г.Казань «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 16-18 лет 1

106 Ганиев Расуль, Гордеева Камилла, Загидуллина Зарина, Хайруллин Булат, Хаматова Лейла Республика Татарстан Балтасинский район, пгт Балтаси «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 16-18 лет 2

107 Абзалов Ильназ, Закарова Ильсия, Тазиева Алия Республика Татарстан г.Арск «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 16-18 лет 3

108 Вокальный ансамбль “Ак калфак” Татарстан Республикасы Новошешминский район, д.Тубылгытау «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 31 и выше 1

109 Коллектив Центральной библиотеки им. Г.Тукая Республика Татарстан г.Нижнекамск «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 31 и выше 2

110 Азигуловский народный театр Свердловская область д.Азигулово «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке» 31 и выше 3

111 Мухаммадиева Саломатбону г.Москва «Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира» от 18 лет 1

112 Федоринина Ульяна г.Москва «Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира» от 18 лет 2

113 Валиева Миляуша Болгария г.Бургас «Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира» от 18 лет 3

114 Абдрахманова Назия Казахстан г.Нур-Султан «Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира» от 18 лет 3

115 Валеева Динара Республика Татарстан г.Бавлы «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю» 1

116 Камалиева Зухра Булатовна Республика Татарстан Балтасинский район, д. Карадуган «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю» 2

117 Коллектив МБУ «ЦБС» Центральная городская библиотека имени Мусы Джалиля Республика Татарстан г.Набережные Челны «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю» 3

118 Набиева Арина Республика Татарстан г.Казань «Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю» 3

119 Бадертдинова Иделия Республика Татарстан Актанышский район «Джалиль на языках народов мира» 3-6 лет 3

120 Дам Минь Чау Республика Татарстан г.Казань «Джалиль на языках народов мира» 7-10 лет 1

121 Леванова Злата Республика Татарстан г.Бавлы «Джалиль на языках народов мира» 7-10 лет 2

122 Алексеева Ангелина Республика Татарстан г.Кукмор «Джалиль на языках народов мира» 7-10 лет 3

123 Журавлев Иван Республика Татарстан г.Казань «Джалиль на языках народов мира» 11-15 лет 1

124 Минзянова Роза Республика Татарстан Арский район, с.Апазово «Джалиль на языках народов мира» 11-15 лет 2

125 Хафизова Тансылу Республика Татарстан Актанышский район «Джалиль на языках народов мира» 11-15 лет 3

126 Исмаилов Нурлан Республика Татарстан г.Набережные Челны «Джалиль на языках народов мира» 16-18 лет 1

127 Исмаилова Захра Республика Татарстан г.Набережные Челны «Джалиль на языках народов мира» 16-18 лет 2

128 Елтайкызы Еркеназ Казахстан г.Актобе «Джалиль на языках народов мира» 16-18 лет 3

129 Мясников Дмитрий Республика Татарстан г.Лениногорск «Джалиль на языках народов мира» 19-30 лет 1

130 Бариева Зульхия Республика Татарстан г.Казань «Джалиль на языках народов мира» 19-30 лет 2

131 Зарлыкова Назерке Республика Казахстан Г.Актобе г.Актобе «Джалиль на языках народов мира» 19-30 лет 3

132 Кузьмина Татьяна Республика Татарстан г.Казань «Джалиль на языках народов мира» от 31 и выше 1

133 Мартынова Юлия Челябинская область Чебаркульский район, с.Бишкиль «Джалиль на языках народов мира» от 31 и выше 2

134 Сахабова Румия Республика Татарстан г.Нижнекамск «Джалиль на языках народов мира» от 31 и выше 3