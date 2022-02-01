Протокол IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

|№
|Фамилия, имя
|Страна, регион
|Муниципальное образовние
|Номинация
|Возрастная категория
|Место
|1
|Ахметова Сылу
|Республика Татарстан
|Атнинский район
|«М.Джалиль на татарском»
|3-6 лет
|1
|2
|Ибрагимова Иделия
|Пермский край
|с.Барда
|«М.Джалиль на татарском»
|3-6 лет
|2
|3
|Гарипова Камила
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на татарском»
|3-6 лет
|3
|4
|Аюпова Зиля
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«М.Джалиль на татарском»
|3-6 лет
|3
|5
|Шамсутдинов Азамат
|Республика Татарстан
|Зеленодольский район
|«М.Джалиль на татарском»
|7-10 лет
|1
|6
|Садриева Язгуль
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«М.Джалиль на татарском»
|7-10 лет
|2
|7
|Хасанов Абдулла
|Республика Татарстан
|г.Москва
|«М.Джалиль на татарском»
|7-10 лет
|3
|8
|Каримова Альфия
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на татарском»
|11-15 лет
|1
|9
|Ганиева Камиля
|Республика Татарстан
|Актанышский МР
|«М.Джалиль на татарском»
|11-15 лет
|2
|10
|Нуреева Хания
|Нижегородская область
|с.Б.Рыбушкино
|«М.Джалиль на татарском»
|11-15 лет
|3
|11
|Шамс Айрат
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на татарском»
|16-18 лет
|1
|12
|Нурмухаметова Алсу
|ХМАО – Югра
|город Югорск
|«М.Джалиль на татарском»
|16-18 лет
|2
|13
|Шарафутдинова Зульфия
|Кыргызстан
|г.Бишкек
|«М.Джалиль на татарском»
|16-18 лет
|2
|14
|Фаттахова Илзира
|Республика Татарстан
|Тюлячинский район
|«М.Джалиль на татарском»
|16-18 лет
|3
|15
|Хайбуллина Динара
|Республика Татарстан
|Апастовский р-н
|«М.Джалиль на татарском»
|16-18 лет
|3
|16
|Галимбикова Ильзира
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на татарском»
|19-30 лет
|1
|17
|Исламова Алия
|Республика Татарстан
|Актанышский МР
|«М.Джалиль на татарском»
|19-30 лет
|2
|18
|Таныгина Эльвира
|Томская область
|Г.Томск
|«М.Джалиль на татарском»
|19-30 лет
|3
|19
|Шакирзянова Гульназ
|Республика Татарстан
|г.Азнакаево
|«М.Джалиль на татарском»
|19-30 лет
|3
|20
|Ихсанов Рузиль
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на татарском»
|31 и выше
|1
|21
|Алсу Хазипова
|Республика Татарстан
|с.Новый Мелькен
|«М.Джалиль на татарском»
|31 и выше
|2
|22
|Гайнуллин Инсаф
|Республика Татарстан
|г.Чистополь
|«М.Джалиль на татарском»
|31 и выше
|3
|23
|Насибуллина Ауфа
|Республика Башкортостан
|г. Октябрьский
|«М.Джалиль на татарском»
|31 и выше
|3
|24
|Халиуллина Самина
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на русском»
|3-6 лет
|1
|25
|Габдулхакова Раяна
|Пермский край
|с.Барда
|«М.Джалиль на русском»
|3-6 лет
|2
|26
|Хаджаева Мадина
|Республика Татарстан
|г. Нижнекамск
|«М.Джалиль на русском»
|3-6 лет
|3
|27
|Скрипник Арина
|Республика Татарстан
|г. Нижнекамск
|«М.Джалиль на русском»
|7-10 лет
|1
|28
|Гараев Амир
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«М.Джалиль на русском»
|7-10 лет
|2
|29
|Лю Наталья
|Республика Бурятия
|Улус Тэгда
|«М.Джалиль на русском»
|7-10 лет
|3
|30
|Юркова Таисия
|Челябинская область
|Кизильский р-он, п.Сыртинский
|«М.Джалиль на русском»
|7-10 лет
|3
|31
|Фатыхов Амир
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«М.Джалиль на русском»
|11-15 лет
|1
|32
|Асадуллин Тимур
|Республика Татарстан
|г.Бавлы
|«М.Джалиль на русском»
|11-15 лет
|2
|33
|Андреева Анастасия
|Республика Татарстан
|г.Буинск
|«М.Джалиль на русском»
|11-15 лет
|3
|34
|Субханова Вилена
|Оренбургская область
|Саракташский район
|«М.Джалиль на русском»
|11-15 лет
|3
|35
|Ситникова Раиля
|Республика Татарстан
|г.Заинск
|«М.Джалиль на русском»
|16-18 лет
|1
|36
|Игнатьева Полина
|Республика Татарстан
|Муслюмовский район, село Михайловка
|«М.Джалиль на русском»
|16-18 лет
|2
|37
|Хайбуллина Ильнара
|Республика Татарстан
|п.жд.ст Каратун
|«М.Джалиль на русском»
|16-18 лет
|3
|38
|Катеренчук Габриелла
|г.Санкт-Петербург
|«М.Джалиль на русском»
|16-18 лет
|3
|39
|Кучумова Надежда
|Республика Татарстан
|Кайбицкий район, с.Арсланово
|«М.Джалиль на русском»
|31 и выше
|1
|40
|Ваганова Людмила
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«М.Джалиль на русском»
|31 и выше
|2
|41
|Рахимов Ренат
|Пермский край
|Уинский район.с.Нижний Сып
|«М.Джалиль на русском»
|31 и выше
|3
|42
|Фатыхова Сюмбель
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиловцы»
|9-13 лет
|1
|43
|Игошин Ян
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиловцы»
|9-13 лет
|2
|44
|Рахимуллин Данияр
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиловцы»
|9-13 лет
|3
|45
|Марданова Гузель
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиловцы»
|14-17 лет
|1
|46
|Мухаметзянова Эвелина
|Республика Татарстан
|Черемшанский район
|«Джалиловцы»
|14-17 лет
|2
|47
|Фахрутдинова Залия
|Республика Татарстан
|г.Кукмор
|«Джалиловцы»
|14-17 лет
|3
|48
|Шангараев Йосыф
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиловцы»
|18-25 лет
|1
|49
|Исмагилов Илфат
|Республика Татарстан
|Буинский район
|«Джалиловцы»
|18-25 лет
|2
|50
|Ахмадуллина Регина
|Республика Татарстан
|Кайбицкий рафон, с. Большое Подберезье
|«Джалиловцы»
|18-25 лет
|3
|51
|Мансурова Илюса
|Пермский край
|Бардымский район, д.Куземьяр
|«Джалиловцы»
|от 26 и выше
|1
|52
|Шагараева Алина
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиловцы»
|от 26 и выше
|2
|53
|Хусаинова Файруза
|Республика Татарстан
|г.Азнакаево
|«Джалиловцы»
|от 26 и выше
|3
|54
|Валиахметова Сюмбеля
|Республика Татарстан
|г.Казань
|“Профессиональные исполнители”
|от 18 лет
|1
|55
|Саляхиев Раиль
|Республика Татарстан
|Арский район,село Новый Кишит
|“Профессиональные исполнители”
|от 18 лет
|2
|56
|Хазов Святослав
|Челябинская область
|Челябинская область, г.Челябинск
|“Профессиональные исполнители”
|от 31 и выше
|3
|57
|Ахмадишина Алина
|Республика Татарстан
|г.Азнакаево
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|3-6 лет
|1
|58
|Матвеев Архип
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|3-6 лет
|2
|59
|Сагиров Азамат
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|3-6 лет
|3
|60
|Ежова Виктория
|Республика Татарстан
|Альметьевский район
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|7-10 лет
|1
|61
|Зотов Семен
|Челябинская область
|Челябинская область, Варненский район
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|7-10 лет
|2
|62
|Исламова Искрина
|Челябинская область
|г.Челябинск
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|7-10 лет
|3
|63
|Костенко Илья
|Челябинская область
|Челябинская область, г.Аша
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|11-15 лет
|1
|64
|Шаемова Ильсия
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|11-15 лет
|2
|65
|Кунаккузина Марьяна
|Республика Башкортостан
|г.Октябрьский
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|11-15 лет
|3
|66
|Козлова Альбина
|Самарская область
|Камышлинский район с. Камышла
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|16-18 лет
|2
|67
|Нуртдинова Лениза
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Писатели-фронтовики на русском языке»
|16-18 лет
|3
|68
|Гаянова Азалия
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|3-6 лет
|1
|69
|Гилязетдинова Замира
|Республика Татарстан
|Ютазинский район
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|3-6 лет
|2
|70
|Загертдинов Алмаз
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|3-6 лет
|3
|71
|Сабирова Айзирәк
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|7-10 лет
|1
|72
|Кадыров Нариман
|Республика Татарстан
|г.Азнакаево
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|7-10 лет
|2
|73
|Камилова Ильвина
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|7-10 лет
|3
|74
|Валиева Камила
|Республика Татарстан
|пгт.Апастово
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|11-15 лет
|1
|75
|Мингазов Нияз
|Самарская область
|Камышлинский район с. Камышла
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|11-15 лет
|2
|76
|Тляшев Арсен
|Пермский край
|с.Барда
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|11-15 лет
|3
|77
|Зиязетдинова Рената
|Республика Татарстан
|г.Азнакаево
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|11-15 лет
|3
|78
|Галаветдинова Гульфия
|Республика Татарстан
|Арский район с.Апазово
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|16-18 лет
|1
|79
|Галиев Алмаз
|Самарская область
|С. Камышла Камышлинского района Самарской области
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|16-18 лет
|2
|80
|Замалтдинова Гельназ
|Республика Татарстан
|Дрожжановский район, с.Новые Какерли
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|19-30 лет
|2
|81
|Гараева Зухра
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|19-30 лет
|3
|82
|Афонова Ольга
|Республика Татарстан
|г. Нижнекамск
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|31 и выше
|2
|83
|Хасаншина З.З.
|Республика Татарстан
|г. Нижнекамск
|«Писатели-фронтовики на татарском языке»
|31 и выше
|3
|84
|Сентемова В., Кулакова В.3., Галимова А., Гайнутдинова А., Губаева М., Идиятова А., Миннигалиева А., Муллахметова М.
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|3-6 лет
|1
|85
|Гиниятова Айлин, Ким Валерия
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|3-6 лет
|2
|86
|Пимнова Элина, Пимнова Алиса, Тетерина Есения
|Республика Татарстан
|Тукаевский район, поселок Круглое Поле
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|3-6 лет
|3
|87
|Непомнящева Елизавета, Логинова Вероника, Хасанов Артур
|Челябинская область
|г.Аша
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|7-10 лет
|1
|88
|Салихова Самира
|Республика Чувашия
|Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке
|7-10 лет
|2
|89
|Волков Линаз, Новиков Кирилл, Новиков Трофим, Черкесов Данил, Гизатов Алмаз, Чунин Захар
|Республика Татарстан
|Алексеевский район
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|11-15 лет
|1
|90
|Хисматуллин Тимур, Евсеева Ксения, Семенов Ярослав, Храмова Азалия, Родионов Игорь
|Республика Татарстан
|Тетюшский район г.Тетюши
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|11-15 лет
|2
|91
|ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ»
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|11-15 лет
|3
|92
|Федоринины Стефания и Ульяна
|г.Москва
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|16-18 лет
|1
|93
|Сафиуллина Валерия, Ловчиков Ростислав
|Челябинская область
|Варненский район
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|16-18 лет
|2
|94
|«Казанская школа-интернат № 4 для детей с ОВЗ”
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке»
|16-18 лет
|3
|95
|Давлятшин А., Саттаров К., Сахбиева С., Хабибрахманова М., Шакирова Р., Низамова А.
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|3-6 лет
|1
|96
|Гималова Айсылу, Афлетунова Нафиса
|Республика Татарстан
|Буинский район
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|3-6 лет
|2
|97
|Нуруллина Ралина, Гумерова Амира
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|3-6 лет
|3
|98
|Галиева Язгуль, Загриев Фагим
|Республика Татарстан
|г.Мензелинск
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|7-10 лет
|1
|99
|Творческий коллектив ЧОУ «Татнефть-школа»
|Республика Татарстан
|Альметьевский район
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|7-10 лет
|2
|100
|Ученики 1-4 кл
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|7-10 лет
|3
|101
|Зарипов Г. Н. Зарипов С. Г. Гатауллин И. И. Галиуллин И.И.
|Республика Татарстан
|Лаишевский район
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|11-15 лет
|1
|102
|Хузин Арифджамаль, Хузин Ахмедкамаль
|г.Москва
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|11-15 лет
|2
|103
|Сам. Театр «Чулпан»
|Удмуртская Республика
|г.Ижевск
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|11-15 лет
|2
|104
|Шарипова Аделина, Зяббарова Эндже, Глухова Ландыш, Ганиев Риналь
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|11-15 лет
|3
|105
|Зиннауллин Альфир, Камиль, Бакиров Карим
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|16-18 лет
|1
|106
|Ганиев Расуль, Гордеева Камилла, Загидуллина Зарина, Хайруллин Булат, Хаматова Лейла
|Республика Татарстан
|Балтасинский район, пгт Балтаси
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|16-18 лет
|2
|107
|Абзалов Ильназ, Закарова Ильсия, Тазиева Алия
|Республика Татарстан
|г.Арск
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|16-18 лет
|3
|108
|Вокальный ансамбль “Ак калфак”
|Татарстан Республикасы
|Новошешминский район, д.Тубылгытау
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|31 и выше
|1
|109
|Коллектив Центральной библиотеки им. Г.Тукая
|Республика Татарстан
|г.Нижнекамск
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|31 и выше
|2
|110
|Азигуловский народный театр
|Свердловская область
|д.Азигулово
|«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на татарском языке»
|31 и выше
|3
|111
|Мухаммадиева Саломатбону
|г.Москва
|«Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира»
|от 18 лет
|1
|112
|Федоринина Ульяна
|г.Москва
|«Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира»
|от 18 лет
|2
|113
|Валиева Миляуша
|Болгария
|г.Бургас
|«Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира»
|от 18 лет
|3
|114
|Абдрахманова Назия
|Казахстан
|г.Нур-Султан
|«Лучший литературный перевод произведения М.Джалиля на языки народов мира»
|от 18 лет
|3
|115
|Валеева Динара
|Республика Татарстан
|г.Бавлы
|«Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»
|1
|116
|Камалиева Зухра Булатовна
|Республика Татарстан
|Балтасинский район, д. Карадуган
|«Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»
|2
|117
|Коллектив МБУ «ЦБС» Центральная городская библиотека имени Мусы Джалиля
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»
|3
|118
|Набиева Арина
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Музей-экспозиция, посвященная М. Джалилю»
|3
|119
|Бадертдинова Иделия
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Джалиль на языках народов мира»
|3-6 лет
|3
|120
|Дам Минь Чау
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиль на языках народов мира»
|7-10 лет
|1
|121
|Леванова Злата
|Республика Татарстан
|г.Бавлы
|«Джалиль на языках народов мира»
|7-10 лет
|2
|122
|Алексеева Ангелина
|Республика Татарстан
|г.Кукмор
|«Джалиль на языках народов мира»
|7-10 лет
|3
|123
|Журавлев Иван
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиль на языках народов мира»
|11-15 лет
|1
|124
|Минзянова Роза
|Республика Татарстан
|Арский район, с.Апазово
|«Джалиль на языках народов мира»
|11-15 лет
|2
|125
|Хафизова Тансылу
|Республика Татарстан
|Актанышский район
|«Джалиль на языках народов мира»
|11-15 лет
|3
|126
|Исмаилов Нурлан
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«Джалиль на языках народов мира»
|16-18 лет
|1
|127
|Исмаилова Захра
|Республика Татарстан
|г.Набережные Челны
|«Джалиль на языках народов мира»
|16-18 лет
|2
|128
|Елтайкызы Еркеназ
|Казахстан
|г.Актобе
|«Джалиль на языках народов мира»
|16-18 лет
|3
|129
|Мясников Дмитрий
|Республика Татарстан
|г.Лениногорск
|«Джалиль на языках народов мира»
|19-30 лет
|1
|130
|Бариева Зульхия
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиль на языках народов мира»
|19-30 лет
|2
|131
|Зарлыкова Назерке
|Республика Казахстан Г.Актобе
|г.Актобе
|«Джалиль на языках народов мира»
|19-30 лет
|3
|132
|Кузьмина Татьяна
|Республика Татарстан
|г.Казань
|«Джалиль на языках народов мира»
|от 31 и выше
|1
|133
|Мартынова Юлия
|Челябинская область
|Чебаркульский район, с.Бишкиль
|«Джалиль на языках народов мира»
|от 31 и выше
|2
|134
|Сахабова Румия
|Республика Татарстан
|г.Нижнекамск
|«Джалиль на языках народов мира»
|от 31 и выше
|3
|135
|Галяутдинова Гульназ
|Республика Татарстан
|Лаишевский район
|«М.Джалиль на русском»
|16-18 лет
|спецприз
Главная / Проекты конгресса / Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения» / Протокол IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»