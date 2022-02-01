В Карши выпустят книгу на четырех языках

Кашкадарьинский областной татаро-башкирский национальный культурный центр продолжает реализацию проекта гранта «Укрепление духовных и социальных связей между тремя поколениями, преемственности поколений в Кашкадарьинской области посредством выпуска специальной духовно-просветительской книги».

– Областной татаро-башкирский национальный культурный центр стал одним из победителей конкурса государственных грантов под лозунгом «Будем жить свободно и благополучно в новом Узбекистане!», объявленного Фондом поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Кашкадарьинском областном Кенгаше народных депутатов, – говорит директор проекта Фирюза Ихсанова. – Запланирован выпуск книги на узбекском, русском, татарском и английском языках, посвященной опыту работы центра в таких важных сферах, как упрочнение традиционных духовных и социальных связей между тремя поколениями, преемственность поколений. В книгу наряду с вступительной статьей, архивными снимками, войдут статьи, раскрывающие такие актуальные темы взаимодействия узбекской и татарской культур, как «Абдулла Каххар и Башир Гумеров», «Абдулла Авлани и Шигабутдин Марджани», «Зульфия и Муса Джалиль», «Алишер Навои, Габдулла Тукай и традиции назиры».

Исполнители проекта гранта также наметили провести презентацию новой книги в ряде средних общеобразовательных школ города Карши и в Чиракчинском районном филиале областного татаро-башкирского национального культурного центра с опросом читателей.

Основной тираж новой книги будет отправлен в местные информационно-библиотечные центры и национальные культурные центры, Общественный Фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, Национальную ассоциацию негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана (НАННОУз), Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными связями при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Электронный вариант книги планируется разместить на ряде отечественных и зарубежных библиотечных порталов.

В настоящее время группа исполнителей проекта подготовила вступительную статью и статью об общих темах в творчестве ряда узбекских и татарских писателей.

Проект гранта будет реализован в течение шести месяцев.

Равиль Авилов

Карши, Узбекистан