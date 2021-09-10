Дом маркизов де Траверсе на углу Театральной и Карла Маркса. Типичный провинциальный классицизм. Сейчас здесь исполком Всемирного конгресса татар.

Траверсе появились в Казани в 1820-е. Первым был Александр Иванович. Его отец Jean-Baptiste marquis de Traversay был французским аристократом на русской службе, командующий Черноморский флотом. При Александре I стал морским министром. Аристократическая элита.

В 1823-м Александр стал первоприсутствующим Казанской Адмиралтейской конторы. Значимость конторы в те годы близилась к нулю, в связи с чем возникает подозрение, не был ли переезд маркиза в Казань наказанием за проступок.

Впрочем, карьера снова пошла в гору – в 1827-м Александр назначен вице-директором кораблестроительного департамента морского министерства, потом председателем Казанской палаты уголовного суда.

Скончался в 1850 году на посту Архангельского губернатора. Его потомки покинули Казань после революции. Последние жильцы покинули дом маркизов в 1997-м. Потом дом надстроили и перестроили.

Группа “Старая Казань“.