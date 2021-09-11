Сотрудники Исполкома Казани написали «Татарча диктант»

К образовательной акции «Татарча диктант», которая стартовала сегодня, присоединились сотрудники Исполкома Казани. Заместитель руководителя Исполкома города Гузель Сагитова зачитала отрывок из воспоминаний «Чишмә моңы ничек җыр булды?» («Родник как песня») известного татарского писателя, фольклориста Гумера Баширова.

К акции присоединились около 80 сотрудников Исполкома Казани, которые решили проверить свои знания татарского языка. Как рассказала Гузель Сагитова, «Татарча диктант» направлен на повышение интереса к татарскому языку. «Проект, созданный Всемирным форумом татарской молодежи по аналогии с «Тотальным диктантом», получил широкую популярность. Количество участников акции подтверждает это. Сами оценки не столь важны, главное – это возможность вести статистику пишущих диктант, и эта цифра растет. Это не столько испытание и проверка знаний, сколько событие, объединяющее людей. Надо идти на этот диктант, как на праздник», – призывает она.

Среди участников акции в Исполкоме были те, кто свободно говорит на татарском языке, и те, кто знает язык на базовом уровнем. Среди пишущих были представители структурных подразделений, а также руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов. К акции присоединилась и ведущий бухгалтер Комитета физической культуры и спорта Диляра Галятова. «Я знаю татарский язык на бытовом уровне, мне интересно проверить свои знания языка на литературном уровне. К сожалению, татарский язык стал забываться, но его нужно поддерживать и по возможности участвовать в таких мероприятиях», – считает она.

Важность диктанта подчеркнула и главный специалист организационного отдела Управления по обеспечению деятельности Мэра Казани и Казгордумы Алсу Шигапова. «Мы живем в Татарстане, в республике, где два государственных языка – русский и татарский. Важно знать язык своих предков, это формирует культуру народа. Кроме того, я выросла в татарской семье, и дома мы стараемся говорить на татарском языке», – рассказала она.

«Я училась в русской школе, но читала татарскую литературу, смотрела спектакли, – поделилась пресс-секретарь Управления жилищной политики Айгуль Юнусова. – Участвую в акции, чтобы проверить себя, свои знания, надеюсь, все пройдет успешно».

В этом году «Татарча диктант» будет проходить в течение трех дней: для жителей Татарстана и Башкортостана основным днем проведения акции стало 10 сентября, для жителей других регионов России – 11 сентября, а для участников из стран зарубежья – 12 сентября. В каждом регионе организовано несколько площадок для проведения акции. В Казани «Татарча диктант» написали во всех вузах, а также во многих государственных учреждениях и организациях. Главной площадкой стал Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Текст диктанта для жителей Татарстана и Башкортостана прочитал профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин, для жителей других стран – заслуженный артист РТ, артист театра им.Г.Камала Фанис Зиганшин. Жители других регионов России напишут диктант по отрывку из произведения татарского поэта и писателя Ибрагима Салахова под диктовку директора филиала ВГТРК «ГТРК «Татарстан» Фирдуса Гималтдинова.

Впервые в этом году участники акции могут написать диктант посредством ввода текста на сайте и автоматически отправить текст на проверку.

Проверять диктант по татарскому языку будут сотрудники Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Результаты опубликуют на официальном сайте акции diktant.tatar не позднее 30 дней после ее проведения. Свои оценки можно узнать по кодовому слову, указанному на бланке заявки, номеру телефона, фамилии и имени.

Алина Бережная

kzn.ru