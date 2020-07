Румыниядә «AKECH — 2020» мәдәни мирасны саклауга юнәлдерелгән III Корылтай узачак

2020 елның 26-29 ноябрь көннәрендә Румыниянең Констанца шәһәрендә III мәдәни мирасны юкка чыгару куркынычы янаган мәсьәләләренә багышланган AKECH — 2020 (the Annual Kurultai of the Endangered Cultural Heritage) Корылтае оештырылачак. Бу хакта «Татар-информ» хәбәрчесенә татар милләтеннән булган румын язучысы, тəрҗемəче Танер Мурат сөйләде.