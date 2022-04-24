100-летие журнала «Казан утлары» отметят выставкой в Доме татарской книги

25 апреля в Доме татарской книги откроется выставка «Ядкарьләрдә – рухи йөзебез» («Лица столетия») к 100-летию журнала «Казан утлары» «Огни Казани». Зрители увидят всё многообразие жизни этого крупного издания: творчество, командировки, обсуждения, отзывы. Об этом расскажут подшивки журнала разных лет, личные вещи, письма, фотографии и документы сотрудников, награды редакции.

«Журнал «Казан утлары» – важнейшее литературное и общественно-политическое издание на татарском языке, – говорит заведующий Музеем истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Домом татарской книги) Айдар Шайхин. – На его страницах отражается история татарского народа, развитие татарской татарской литературы в контексте истории страны».

В подшивках журнала представлен весь его путь с 1922 года. Именно когда появилось литературно-художественное издание «Безнең юл» («Наш путь»).

«Это был прародитель «Казан утлары», – напомнил Айдар Шайхин. – Основателем «Безнең юл» и его первым главным редактором был Галимджан Ибрагимов – писатель, языковед, общественный деятель; его имя носит Институт языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан».

В 1920-х журнал как трибуна пролеткульта получил название «Атака». С 1933-го стал называться «Совет әдәбияты» («Советская литература»); это произошло после объединения с другим крупным литературным изданием – «Яналиф», которое выходило в 1930-1932 годах. Название «Казан утлары» было дано в июне 1965-го.

Интерьерный комплекс с мемориальными предметами воссоздаёт рабочую обстановку редактора журнала – писателя Кави Наджми. Представлены личные вещи, фотографии и документы Галимджана Ибрагимова, Кави Наджми, Абдурахмана Абсалямова, Сибгата Хакима, Заки Нури, Мухаммета Магдеева и других писателей, которые сотрудничали с изданием.

Можно увидеть награды журнала разных лет. В том числе самую первую – орден «Знак Почёта». Редакция удостоилась его 17 января 1977 года.

«Казан утлары» – долгожданный вестник из родного Татарстана для тысяч его читателей на Дальнем Востоке, в Средней Азии, степях Казахстана или таежной глубинке, – говорит Айдар Шайхин. – Материалы выставки отражают эту широту географии. На торжественное открытие ждём редакторов литературных журналов регионов России и тюркских стран, писателей, деятелей культуры. И конечно же, коллектив редакции «Казан утлары», с помощью которого мы создали выставку».

Открытие выставки – в 14 часов. Она будет доступна по билетам в музей до 27 мая. Также её можно посетить по Пушкинской карте.

mincult.tatarstan.ru