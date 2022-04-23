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Порядка 500 педагогов познакомились с современными методами обучения татарскому языку

Порядка 500 педагогов познакомились с современными методами обучения татарскому языку

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 23.04.2022 0 3

21 апреля в КЦ «Сайдаш» состоялось третье мероприятие городского цикла семинаров для воспитателей татарского языка «Современные, эффективные методы преподавания татарского языка в детских садах». Организаторами мероприятия выступили Мэрия г. Казань и Управление образования Исполнительного комитета г. Казань. В нем приняли участие около 500 воспитателей татарского языка и заведующих детскими садами города.

Отметим, Мэрия г. Казань проводит эти семинары при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

На мероприятии выступили заместитель Руководителя Исполнительного комитета г. Казань по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова и заместитель начальника Управления образования Исполнительного комитета Казани Альберт Ахметов.
«Знания и опыт – большое богатство. Нет смысла копить их для того, чтобы прятать в сундук. Это богатство увеличивается только тогда, когда делишься им с другими. Давайте делиться своим опытом, знаниями, вносить свой вклад в сохранение и развитие татарского языка», – отметил Альберт Ахметов.

На семинаре шесть воспитателей государственных и частных детских садов Казани и главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» поделились опытом применения современных подходов при обучении татарскому языку. Ведущим мероприятия стал актер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Булат Гатауллин.

Главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина рассказала о том, как родители и воспитатели могут использовать журналы, которые приобрели мультимедийный формат, в качестве интересного метода при обучении детей татарскому языку.

В своем выступлении учитель-логопед детского сада №273 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Вахитовского района Казани Алсу Ашерапова рассказала о развитии связной речи при помощи пропп-карт, интеллект-карт, метода мнемотехника. Воспитатель татарского языка детского сада №261 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке Советского района Казани Адиля Шайдуллина представила авторские игры, способствующие развитию речи и мышления детей. Воспитатель татарского языка детского сада №346 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Ново-Савиновского района Казани Гулина Хасанова объяснила, как при помощи методики И.Н.

Мурашковской можно по рисунку составлять рассказы и расширять свой творческий кругозор. Учителя татарского языка мультилингвального детского сада «Бала-Сити» Алина Халиуллина и Лейсан Валиева показали пути эффективного изучения татарского языка при помощи использования иммерсивного театра.

«Родители видятся со своими детьми только вечером после работы, и то домашние хлопоты не оставляют много времени на общение со своим чадом. Большинство времени дети проводят с вами. Мы отдаем детей в детские сады с татарским языком обучения, доверяя их вам в сохранении языка. Безусловно, я не отрицаю и роль родителей. В целом, родители, СМИ, театр, детский сад, школа – все мы должны работать рука об руку и создать единую систему. Именно поэтому мы пригласили на мероприятие главного редактора журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зилю Файзуллину», – отметила Гузель Сагитова.

В этом учебном году цикл семинаров для воспитателей детских садов, посвященных современным методам обучения татарскому языку, завершен. Семинары для заведующих по направлению «Менеджмент» планируется организовать осенью.

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