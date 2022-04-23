Собрание “жемчужин” татарской музыки пройдет в Санкт-Петербурге

В рамках Дней татарской культуры в Северной столице Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским Домом национальностей пройдет концерт камерного оркестра Renaissanse из Казани.

Концерт состоится 26 апреля в 18:30 в концертном зале Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Гостей ждет насыщенная музыкальная программа «Моя Казань. Мой Татарстан!» – собрание “жемчужин” татарской музыки, среди которых авторские и народные произведения в обработке для камерного оркестра руководителей музыкального коллектива.

Этим концертом музыканты оркестра «Ренессанс» и все присутствующие почтут память великого татарского поэта Г. Тукая.

Во время концерта также будет представлена передвижная экспозиция картин Казанской художницы Полины Илюшкиной с видами и пейзажами Республики Татарстан.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области