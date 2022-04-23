tatruen
Главная / Новости / В Новосибирске пройдет литературно-музыкальная программа «Безнең Тукай»
В Новосибирске пройдет литературно-музыкальная программа «Безнең Тукай»

В Новосибирске пройдет литературно-музыкальная программа «Безнең Тукай»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 23.04.2022 0 6

В Новосибирске 24 апреля в 15.00  пройдет литературно-музыкальная программа «Безнең Тукай»

Ведущие литературно-музыкальной программы Людмила Гиндулина и Ренад Ягудин расскажут о ключевых моментах жизненного и творческого пути прославленного поэта, о его богатейшем наследии, до сих пор влияющим на творческую и культурную жизнь нашей страны.

Также в рамках мероприятия прозвучат записи песен на стихи Тукая, Ансамбль “Мирас” исполнит песню “Туган тел”, а участники Детской студии татарского искусства прочитают стихи.

Место проведения: Дом Татарской Культуры города Новосибирск.

tatar.nso.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.